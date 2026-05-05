В Красноярске ликвидируют последствия потопа из-за разлива Качи

В Красноярске вышедшая из берегов река Кача добралась до города. Буквально за день из-за обильного таяния вода поднялась на 15 сантиметров и через ливневки попала на улицу Железнодорожников. В районе дома №17 подтопило проезжую часть, в связи с этим движение транспорта на участке осуществляется по встречной полосе. Сейчас специалисты откачивают воду насосами. Что уж говорить о лестницах к воде – они частично скрылись под мутным потоком.

Так просто не подойти

Сотрудники ГИБДД регулируют движение, чтобы избежать аварийных ситуаций. Планируется, что в ближайшее время движение восстановится.

Сообщается, что за последнюю неделю уровень Качи поднялся больше чем на полтора метра.

Отметим, что в частном секторе ситуация сложнее: 4 мая река вышла из берегов и залила улицы и дворы дачного сообщества «Патриот», который находится недалеко от Дрокино. Местные напуганы и переживают, что вода может подняться еще больше и нанести приличный ущерб.

- Дорогу полностью размыло, без внедорожника делать нечего. Жители отправляют заявки в 112, чтобы как можно скорее приехали спецслужбы и оказали помощь. Некоторые готовы за свой счет нанимать спецтехнику. Такого у нас никогда не было, хотя топит каждый год, - рассказывала ранее «КП-Красноярск» жительница поселка.

Вызывает трудности и река Базаиха, которая затопила три садоводства в Свердловском районе. На легковушках по дорогам уже не проехать.

