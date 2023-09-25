Всего 5 лет вместо пожизненного: в Красноярске суд вынес приговор мужчине, зверски убившему «девушку с улыбкой Джулии Робертс»

Фото: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске суд вынес приговор мужчине, зверски убившему «девушку с улыбкой Джулии Робертс». Ему назначили всего пять с половиной лет колонии общего режима. Ранее в краевой прокуратуре заявляли, что преступник может получить пожизненное лишение свободы, однако сегодня суд решил иначе.

Напомним эту жуткую историю: далекая весна 1997 года. Близятся к концу «лихие 90-е». Время, когда жизнь всех людей в нашей стране кардинально изменилась: социальные потрясения продолжаются, беспредел на улицах городов все заметен... Даже поведение у подростков уже совсем другое. «Поколение перемен».

В мае этого года обвиняемый, еще 15-летний подросток, отдыхал на территории дендрария в Академгородке со знакомой 18-летней студенткой. Надоедливых взрослых поблизости нет, вместо них — природа, красивый лес и тишина. За деревьями любопытные глаза их не увидят. Молодые люди уже вовсю распивали спиртные напитки, разговаривали на разные темы. В какой-то момент школьник, уже под действием алкоголя, начал намекать на интим. Девушка отказалась, но его было не остановить: он напал на нее, а затем изнасиловал. Чтобы скрыть свои жуткие действия, подросток начал душить студентку, а затем убил ударами камнем по голове.

Место, где произошло убийство Фото: Мария ЛЕНЦ

После этого подросток пришел к своему 16-летнему другу и рассказал ему о преступлении. Тот, конечно, не поверил. Они ведь самые обычные пацаны, какое еще убийство в лесу? Может, приятель криминальных сериалов пересмотрел или фильмов?

Вместе отправились на злополучное место. Оттуда они пошли к общему знакомому и рассказали ему о случившемся. Товарищи решили хранить эту тайну. Никто из них не обращался в милицию.

Тело девушки на следующее утро обнаружил водитель автобуса. Он услышал подозрительные звуки: из дендрария слышалась какая-то возня. Мужчина пошел в лес и охнул – на земле лежала мертвая полураздетая девушка.

Тогда задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. Преступник и его друзья к правоохранителям не обращались. Но время от времени рассказывали об убийстве своим знакомым.

Только в 2023 году силовики узнали о существовании свидетеля, который смог вывести их на преступника. Дело было раскрыто спустя 26 лет благодаря бдительности красноярки, которая стала случайным свидетелем телефонного разговора своего супруга. Он рассказывал своему приятелю историю этой трагедии.

Фото: Прокуратура Красноярского края

Основным свидетелем стал знакомый преступника, побывавший тогда на том самом месте.

Убийце уже за сорок, он обычный рабочий, многодетный отец. Теперь ему предстоит расплатиться за свою страшную ошибку из прошлого.

Однако столь малый срок шокирует, 5,5 лет за то, что изнасиловал и лишил жизни юную девушку... Не укладывается в голове. В прокуратуре объяснили неожиданную мягкость правосудия.

- При назначении наказания учтен несовершеннолетний возраст виновного в момент совершения преступления, чистосердечное признание и активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении троих малолетних детей. При таких обстоятельствах максимальное наказание за преступление составляло 6 лет 8 месяцев, - рассказали в ведомстве.

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