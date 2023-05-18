В Красноярске суда ожидает мужчина, изнасиловавший и убивший 18-летнюю девушку 26 лет назад в Академгородке

Фото: Прокуратура

В Красноярске суда ожидает мужчина, изнасиловавший и убивший 18-летнюю девушку в мае 1992 года – 26 лет назад. Как сообщают в прокуратуре, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Трагедия произошла 27 мая в лесополосе дендрария в Академгородке. Тело девушки обнаружил водитель автобуса. Прибывшие правоохранители установили, что некто изнасиловал жертву, после чего забил ее камнем.

Как оказалось, в роковой вечер девушка распивала в лесу спиртное вместе со своим знакомым – 15-летним подростком. Под действием алкоголя парень напал на девушку, изнасиловал, после чего принялся душить и бить камнем по голове и лицу. Девушка от полученных травм скончалась на месте.

Фото: Прокуратура

Парень испугался ответственности и решил скрыть преступление. Но почему-то отправился к 16-летнему другу и во всем признался. Затем он привел его на место и показал тело девушки. Оттуда они пошли к общему знакомому и также рассказали ему о случившемся.

Тело девушки на следующее утро нашел водитель автобуса и сообщил в полицию. Задержать преступника по горячим следам не удалось. Друзья убийцы не сообщил правоохранителям об убийстве, но время от времени рассказывали о нем своим знакомым.

Только в 2023 году силовики узнали о существовании свидетеля, который смог вывести их на преступника. А случилось это благодаря жительнице Красноярска – она услышала, как её муж рассказывал об этой трагедии по телефону кому-то из знакомых. Основным свидетелем обвинения стал знакомый преступника, которого он приводил на место убийства.

Мужчину спустя 26 лет арестовали. Его обвиняют в убийстве, сопряженном с изнасилованием.