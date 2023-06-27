«Улыбка у нее была, как у Джулии Робертс»: школьник по кличке «Мышь» зверски убил девушку, а его друзья хранили кровавую тайну больше 25 лет

Фото: СК

- Рома прибежал весь в крови. Глаза стеклянные: «Я убил бабу! Дай переодеться?». – Ты гонишь! – Хочешь, покажу? Пошли, а там и правда тело, - спустя 25 лет расскажет на допросе Максим. Чуть за 40, трудяга, многодетный отец. Благополучный, в общем-то, человек. Но о жутком преступлении, что совершил его знакомый, молчал больше четверти века. Причем не один, а еще с двумя приятелями. Такими же – обычными. «Ребята по соседству», тогда простые школьники, что заставило их столько лет хранить кровавую тайну?

Думали, маньяк

26 мая 1997 года. Академгородок Красноярска. То утро водитель автобуса Николай* запомнил на всю жизнь. Семь часов, конечная остановка у входа в дендрарий. Вот-вот должен выйти в рейс. Но вдруг - подозрительные звуки: возле деревьев слышалась какая-то возня. Пригляделся, там сгрудились несколько собак. Сделал еще пару шагов и охнул – на земле лежал человек. Девушка, полураздетая, неживая. И над ней – свора псов. Поборов дурноту, завопил, затопал ногами. Стая шарахнулась прочь, а он кинулся звонить в милицию.

Место, где произошло убийство Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти сразу выяснилось: убитая – Лиза Ф.*, ей было всего 18. Жила здесь же, в Академгородке, училась в вечерней школе.

- Яркая девчонка, - рассказал «КП - Красноярск» знакомый семьи. Улыбка у нее была, как у Джулии Робертс. Высокая, симпатичная, жизнерадостная.

Хоронить Лизу собрался весь Академ. Ее знали и любили. Общительная, открытая, всегда выручит. «Кто мог пойти на такое? – люди были в ужасе. – У кого рука поднялась?». Никто и подумать не мог, что убийца - свой.

90-е, беспредел, разборки прямо на улицах. Но и для того времени дело было резонансным.

- Когда все произошло, решили, это маньяк. Но заодно дергали и хулиганистых мальчишек, они прошли через районный отдел милиции.

Фото: СК

У сыщиков было несколько версий.

- Проверяли ранее судимых за такие же преступления, - поясняет старший следователь Екатерина Макоткина. – Отрабатывали весь круг подозреваемых, в том числе водителя, а также жениха девушки. Но у последнего было алиби, оно полностью подтвердилось. В итоге следствие приостановили.

К нему вернулись только в наши дни. Сейчас расследование преступлений прошлого – одна из приоритетных задач СК. Новые технологии – новые возможности.

Екатерина Макоткина, старший следователь. Фото: СК

«Это были 90-е»

Родители пропадали на работе, чтобы прокормить семью. Дети предоставлены сами себе.

- У нас в Академе такой движ был, - поделился источник «КП». – Встречались на конечной, шли на берег Енисея. Там, на горе, разжигали костер. Или в дендрарий. Природа, красиво, старшаки не видят. Туда приходили попить пива, пообщаться. Но, чтобы кого-то убивали, ничего такого.

По словам соседей, отец Лизы работал в конструкторском бюро. Мама устроилась продавцом в круглосуточный павильон. Времена тяжелые, приходилось крутиться, все-таки двое детей. Дочка ушла из школы в вечерку, чтобы хоть чем-то помогать.

- Был у нее и жених, Вадик, чуть старше, учился в техникуме, подрабатывал. Они говорили о свадьбе, хотели расписаться.

Но сбыться планам влюбленных, было, увы, не суждено.

Место, где произошло убийство Фото: Мария ЛЕНЦ

Поссорилась с женихом

… В воскресенье вечером, 25 мая, у Лизы собралась компания, к ней и Вадиму пришли друзья. Нехитрые закуски, алкоголь, веселье, засиделись до ночи.

Несмотря на поздний час, решили продолжить. Но спиртное закончилось, поэтому Вадим с приятелями собрался в ларек у дома. Там как раз работала мама Лизы.

- Пришли, купили, но… увлеклись. Давай разговаривать, потом выпивать. Даже не заметили, как пролетело время.

Меж тем Лиза оказалась дома одна. Ждала-ждала, никто так и не явился. Пошла искать, заглянула в павильон, а они там. Обиделась: «Вы что, меня бросили?». Слово за слово, с женихом поругалась.

Ушла вся на нервах. А Вадик остался в павильоне с друзьями. Алкоголь, гордость, кто теперь разберет, почему не остановил девчонку. Этого он не может простить себе до сих пор.

По домам разошлись в 4-5 часов утра. Вадим к Лизе, а ее нет, забил тревогу. Оббежал соседей, но все зря. Может, заночевала у знакомых, такое уже было, предположил он. Успокоился и около шести лег спать.

А через час изуродованное тело его невесты обнаружили в дендрарии.

Все изменил один звонок

Гибель Лизы подкосила ее близких.

- Это был шок для всех, - говорит наш источник. – Помню ее маму, какая у нее была боль. Годами ходила потерянная, потухшая. Ребенка убили, изуродовали, психика выдержит не у каждого.

Прошло больше 25 лет. Казалось бы, разгадки так и не будет, изверг ушел от наказания. Но всё изменил один телефонный разговор. Весной этого года в отделении полиции раздался звонок. Женский голос: «Я знаю, кто убил Лизу».

Тотчас же началась проверка. А там следователей ждала невероятная правда. Не маньяк, не рецидивист. Зверскую расправу над девушкой учинил 14-летний школьник Рома Н. Щуплый парнишка, он жил тут же, в общаге, с матерью, отчимом и сестрой.

- Лично с девушкой знаком не был, - пояснила Екатерина Макоткина. – Тоже ходил в вечернюю школу, днем подрабатывал на мойке.

Мать пахала, отчим пил, а Рома… По уверениям знакомых, он был «дерзковатым». Почует в ком-то слабину, и вперед. Впрочем, умом особенно не блистал.

- Обычно спокойный, но были вспышки гнева, - продолжает следователь. – Люди говорили: раз в ярости разбил стекло камнем. В другой пытался натравить на прохожего собаку. Импульсивный, бесконтрольный…

Убил от страха

В тот день, 25 мая, Рома с приятелями был в кафе. Когда оно закрылось, прихватил со столика бутылку. Ночью бродил по улице и вдруг встретил Лизу.

Перебросились парой фраз, и он неожиданно предложил: пойдем посидим в дендрарии? Ей 18, ему 14, раньше не знакомы. Почему согласилась? Была расстроена, не ожидала угрозы от малолетки, хотела проучить жениха? Об этом уже не узнать.

Известно одно: там, в дендрарии, они пробыли часа два. Пили, разговаривали. И в какой-то момент на подростка накатило. Сильно перебрал, начал намекать на интим. Девушка, понятно, отказала. Но его было уже не остановить: в один миг безобидный на вид пацан превратился в зверя. Она пыталась дать отпор, но не хватило сил. Отчаянно сопротивляясь, пригрозила: пойду в милицию, тебя посадят. И… этим подписала себе приговор.

Испугался до смерти. А потом, внезапно схватив за горло, стал душить ее же свитером. Несколько минут, всё было кончено. Вскочил, собрался бежать. И тут девушка захрипела. Живая, обомлел он, сдаст. Заметил крупный булыжник, поднял обеими руками и ударил жертву по лицу. Чтобы уже наверняка.

Лиза умерла почти сразу

А ее убийца побежал к приятелю, 15-летнему Максиму. Взбудораженный, одежда в пятнах крови. Выложил всё, успел показать тело, издалека. Тем же вечером зашел еще один знакомый, Дима. Для него жуткий рассказ повторили.

- Мы даже не были друзьями, - скажет потом Максим в СК. – Просто пообещали молчать.

И молчали. Узнали об убийстве, а после… пошли в школу. И всё! А вроде бы приличные парни, не были, не состояли, не привлекались.

Правда, случился один «прокол»: однажды Дима открыл тайну третьему приятелю, Тахиру. Дальше опять - молчание на годы.

Фото: СК

И вот весна 2023-го. Тахиру звонит бывший однокурсник. Вспомнили 90-е, учебу, общих знакомых. А в ходе разговора неожиданно всплыла история Лизы. – Ты знаешь, кто ее убил? – вдруг спросил Тахир. – Да откуда?! – Наш, Рома.

Может быть, это и осталось бы тайной. Но невольным свидетелем диалога стала жена Тахира, Майя. Услышала кошмарные откровения, не поверила своим ушам: «Как ты мог?! Знал и молчал? Ты же сам отец!».

Ужаснувшись, позвонила в милицию. По цепочке «друзей» вышли на убийцу. И вскоре на пороге у Ромы стояли оперативники.

Лил слезы напоказ

Как оказалось, все эти годы он жил поблизости, в Академе. Потом переехал в другой район. Подвизался таксистом-бомбилой в аэропорту. Три раза был женат, четверо детей.

- С двумя первыми женами не сложилось, изменял, попивал, - сообщает наш источник. – А тут ударился в религию. Дома кресты, иконы. Бросил пить, взял себя в руки. Говорил, всё потому, что встретил третью жену. Мечтали об общем ребенке, не получалось. И вышло вот как: в середине февраля жена рожает Роме дочку. А через два дня за ним приходят!

Поначалу даже не понял, почему задержали. Грехи за Романом водились: угон, пьяное вождение, неуплата алиментов. Решил, снова взяли за «шалости».

А, когда вышли на арест, понял, что попал. Начал давать показания, каялся напоказ, даже лил слезы. Но не покидало ощущение: до него так и не дошло, что сотворил.

- Самое поразительное, его 25 лет покрывали, - разводит руками знакомый семьи. – Почему молчали?! Ладно, ты узнал, кто-то кому-то рожу набил, а тут… Я бы сказал: «Или сам иди в милицию, или я позвоню. Что ты наделал? Девчонке уничтожил жизнь, разрушил семью. И из-за чего…».

Почему молчали? Первое время был шок, признается Максим. Затем дикий страх: посадят, что не сообщил сразу. Потом стало не до того: женился, пошли дети. У Тахира та же история: работяга, «все в дом», примерный отец. (А Дима умер в начале 2000-х).

… Так что если бы не звонок Майи, убийцу бы так и не нашли.

И вида не подавал

Когда его взяли, гремел весь Академ: «Это же Рома, клички «Фофан», «Горлан», «Мышь»! Ну, все, «Мышь», мы с тебя спросим, как выйдешь!», «Жил среди нас и вида не подавал!».

Недавно дело было передано в суд. Что грозит убийце?

- Если бы такое преступление было совершено сейчас, статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, - говорит старший следователь Екатерина Макоткина. – Здесь же учитывается, в том числе истечение срока давности, к тому же обвиняемый на момент преступления был несовершеннолетним. Там совсем другие сроки, до 10 лет.

А как насчет «хороших ребят», которые четверть века молчали о диком преступлении? Скорее всего, им вовсе ничего не будет. Ну, кроме, может быть, мук совести.

P.S. Узнав имя убийцы, Вадим был в ярости. Он все еще винит себя, что не сумел уберечь любимую. Мучается от боли и горечи. Сейчас работает охранником, семью он так и не завел.

(*все имена и фамилии изменены – по требованию законодательства).

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