Срывает профлисты и светофоры: на Норильск обрушился сильный ураган

В Норильске бушует сильный ураган. Фото и видео в социальных сетях публикуют очевидцы. В северном городе срывает с крыш профлисты, да так, что куски железа падают на припаркованные автомобили.

Людям в такой ситуации естественно трудно. На одном из появившихся в сети видео, мужчина пытается своими силами удержать профлист. Однако его вместе с куском металла подбрасывает в воздух. Неравный бой со стихией.

По данным издания «Северный край», на нескольких улицах просто повалило светофоры. Один и вовсе – держится на честном слове, но продолжает работать.

Повалило в городе дорожные знаки и мусорные баки. Слетела даже облицовка здания местного ЗАГСа. В социальных сетях люди только и делают, что описывают, как их или их родных зацепила непогода. Кто-то даже остался с синяками после настолько резких порывов ветра.

Что касается норильского аэропорта, об отменных рейсах пока не сообщается. Самолеты из Абакана и Красноярска вылетели в северный город по расписанию.

Штормовое предупреждение в Норильске объявили в воскресенье вечером. Синоптики прогнозировали порывы ветра до 25 метров в секунду. По данным краевого Гидрометцентра, в северном городе всю неделю будет ветер, но порывы будут уже не такими сильными. Синоптики обещают до восьми метров в секунду.

Отметим, что такая погода для Норильска далеко не редкость. И бывает, что сильный ветер приводит к неожиданным последствиям. Так, в 2018 году ураганом сдуло маленького Йорка по кличке Тошка. Хозяева вышли погулять с ним без поводка, а в итоге искали домашнего питомца неделю по всему городу.

Песика нашли в 5 километрах от дома. Дрожащий от холода и голода «путешественник» сидел на автобусной остановке. Прохожие узнали его благодаря объявлениям, которые расклеили хозяева. Больше без поводка с Тошкой не гуляли.