«Говорит, что старообрядец»: в Красноярском крае гражданину Бразилии предоставили временное убежище

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В Красноярском крае 43-летнему гражданину Бразилии предоставили временное убежище. Об этом сегодня, 22 сентября, рассказали в региональном МВД.

История такая: 5 мая 2022 года мужчина прибыл в Российскую Федерацию в туристических целях. Между Россией и Бразилией есть соглашение, согласно которому он мог находиться на территории страны 90 суток. Уезжать домой турист, видимо, не собирался, однако до 4 августа того же года он не подавал каких-либо документов на продление своего законного пребывания. Мужчина обратился в органы внутренних дел лишь в июле 2023 года.

Железнодорожный суд Красноярска назначил нелегалу не только штраф, но и принудительное выдворение за пределы страны. Краевой суд оставил это постановление без изменений.

Судя по всему, для мужчины сибирская тайга оказалась роднее тропических лесов Амазонки. В конце июля сотрудники краевого МВД получили от него заявление о предоставлении временного убежища. Полицейскими было принято положительное решение — бразилец остался в России.

Иностранный гражданин уверяет, что он «старообрядец», но подтверждений этому нет. Кстати, мужчина без проблем говорит на русском языке.

Ранее бразильские староверы уже пытались осесть в Красноярском крае. В 2018 году мы писали про Ханофера Ефимофф ди Кейроса, которого в возрасте 12 лет мать привезла в одну из деревень Туруханского района. Долгие годы он жил с одним лишь свидетельством о рождении, написанном на португальском языке.

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