«Нет худа без добра»: бразильский старовер Ханофер улетел с семьей домой

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-01T15:31:41+03:00

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Эпопея с выдворением с территории России в Бразилию Ханофера Ефимофф ди Кейроса благополучно завершилась. В понедельник 29 октября он вместе с семьей улетел домой, сначала в Туруханск, а оттуда – в Чулково.

Напомним, что Ханофер родился в Бразилии, в общине старообрядцев, и в возрасте 12 лет мать привезла его в Красноярский край, в далекую деревню в Туруханском районе. Все эти годы он жил с одним лишь свидетельством о рождении, написанном на португальском языке. Женился по своим старообрядческим обычаям. У них с супругой четверо детей. А летом этого года мужчина попался сотрудникам полиции, когда ловил рыбу на Енисее. Тут и выяснилось, что Ханофер – нелегал и подлежит депортации из страны. Его привезли в Красноярск, жена с детьми приехала за ним. В краевом центре семья Ханофера получила поддержку и понимание.

- Нет худа бед добра, - рассказал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. – За время пребывания Ханофера и его семьи в Красноярске были оформлены документы, которые позволили мужчине легализовать его пребывание в России. Через 3 года он получит паспорт гражданина России. Его жена Антонида уже получила паспорт с фамилией мужа после того, как они заключили свой брак. Надеемся, у них все будет хорошо.

По нашим данным на территории края проживают около 150 семей староверов. После этой истории я поставил задачу разобраться, возможно, кому-то потребуется помощь с оформлением документов. Будет серия выездов, встреч с населением.

Что касается нелегальных мигрантов, сейчас в центре изоляции находятся около 30 человек, которые подлежать депортации. Вообще количество иностранцев, которые приезжают в Красноярский край, неуклонно растет. У нас много предприятий, где можно найти работу, в частности, в лесоперерабатывающей отрасли, ремонте дорог, строительстве. На работодателях лежит обязанность следить, чтобы их рабочие находились в надлежащих условиях.

К сожалению, количество правонарушений, совершаемых мигрантами, тоже растет. В основном это касается оформления документов, регистрации. Буквально на днях на улице Чайковского к Красноярске сотрудники ГИБДД остановили автобус, следовавший по маршруту «Красноярск - Бишкек». При проверке технического состояния транспортного средства полицейские выявили неисправность тормозной системы, а также неисправность ремня безопасности у водителя. Кроме этого, полицейские установили, что в салоне автобуса находились 42 гражданина ближнего зарубежья, 7 из которых пребывали на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства.