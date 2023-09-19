Пропавшую на прошлой неделе в Красноярском крае бабушку нашли в полях пшеницы

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Красноярском крае отыскали пропавшую 94-летнюю женщину, которая ушла из дома еще на прошлой неделе. Валентина Сухова ушла из дома в деревне Ключи в Балахтинском районе в пятницу. Как рассказали поисковики, она, вероятнее всего, потерялась, поскольку не ориентируется в пространстве.

Все эти дни поисковики и местные полицейские разыскивали женщину. В самой деревне ее не было, как и на окрестных дорогах. Лишь сегодня вечером пришло известие, что Валентину Яковлевну нашли, причем совершенно случайно.

По словам поисковиков, женщина умудрилась дойти до полей пшеницы примерно в семи километрах от Ключей. Несколько дней она блуждала по лесам, прежде чем выйти в поле. Там на нее наткнулись комбайнеры, собиравшие урожай, и сообщили в полицию.

Сейчас бабушку передали медикам: многодневные блуждания без еды и воды сказались на здоровье Валентины Яковлевны, она находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что похожая история произошла в Красноярском крае в конце лета: тогда в тайге затерялся 77-летний грибник Геннадий Лемещенко из поселка Подтесово. Он неделю выживал среди диких зверей, спал на «матрасе» из пихтовых веток, укрываясь «одеялом» из бересты.

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