«Ночь длинная, ужас. Надо мной спутники летают, а по мне мыши бегают!»: откровения человека, который неделю блуждал в тайге среди диких зверей

Заблудившийся грибник неделю выживал в непролазной чаще среди диких зверей. Фото: ЧП - Лесосибирск.

Один, а вокруг километры непролазной тайги… Болота, мошка, медведи. Заблудившийся грибник - 77-летний Геннадий Лемещенко из поселка Подтесово (это на севере Красноярского края) – почти неделю выживал в чащобе среди диких зверей. Как ему это удалось, читайте в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

В четверг, 24 августа, Геннадий Степанович вместе с другом отправился за грибами. После «тихой охоты» договаривались встретиться у машины. Но там мужчина так и не появился.

Человек опытный, эти места знает хорошо. А тут – будто что-то увело от знакомой тропы. Искал, искал… Но в какой-то момент понял: куда идти, не знает. Сразу же позвонил сыну: «Я заблудился!». Но описать, где именно, что его окружает, не успел. Разрядился телефон.

Березовое одеяло

Так Степаныч остался один на один с лесной чащей. Места там болотистые, сырые, ноги промочишь вмиг. Опять же буреломы… А у него с собой ни еды, ни воды, ни спичек. Кто же мог подумать, что застрянет в лесу надолго.

Меж тем вечерело. Нужно было соображать, где переночевать. Болото оно и есть болото. Тогда решил: сначала сделать «матрас» из пихтовых веток, сверху слой мха, да потолще. А чем же укрыться самому? «Одеяло» соорудил из бересты. Нужен был большой пласт – с человеческий рост. А такой с «живого» дерева не сорвешь. Поэтому нашел лежащее на земле, трухлявое. Ногами вышибал сердцевину. И получил кору.

- Этот пласт я накидывал на себя, как одеяло, - рассказал Геннадий Степанович телеканалу «Лесосибирск – инфо». А ночь такая длинная, ужас! Смотрю, надо мной звезды, спутники летают, а по мне мыши бегают!

Так провел несколько ночей. Спасало березовое «одеяло».

Сидеть на месте, ждать помощи (как всегда советуют спасатели) просто не мог. Не такая натура. День за днем бродил по лесу, пытался выбраться.

Медведь пас несколько дней

Как назло, в тех краях ни охотничьих избушек (там есть хоть какой-то провиант), ничего. Пришлось перебиваться подножным кормом. Собирал ягоду, а она кислая, еще больше разжигала аппетит. Наматывал круги вокруг кедров.

- Ходишь, ходишь, ищешь, нашел – а-а-а, шишка! Поцеловал ее: кедрушечка, спасибо тебе большое! Было так, это честно.

Ягода да горстка орехов, вот и все лесное «меню». Когда мучила жажда, пил росу или рыл ямки в болотистой почве. Надо было подождать, и они наполнялись водой.

… Постепенно терял силы. К голоду и жажде добавлялся страх. В тех местах много дикого зверя. Самого Степаныча несколько дней пас медведь. Шел по его следам, фыркал. Но к счастью, не напал, не посмел. Чтобы отогнать хищника, мужчина повышал голос. Иногда даже пел – он артист, часто выступает на праздниках. Песня помогала продержаться, не пасть духом.

- Впрочем на пятый день я решил: все, не могу больше. Выбился из сил, - вспоминает он он. – И все же смог себя заставить: вставай, иди, НАДО ЖИТЬ!

Геннадий Степанович и его спасители. Фото: администрация поселка Подтесово.

Спасибо за жизнь

Потом оказалось: именно эти, пятые сутки, стали переломными. Геннадия Степановича искали сразу несколько групп (полиция, спасатели, волонтеры), шли цепочками, звали. А в тот самый день, 29 августа, наткнулись на следы – ямки, которые он копал, чтобы напиться.

Позже мужчина признается: слышал голоса, но отозваться уже не было сил. Собраться сумел только на следующий день. Тогда он услышал сигнал машины, понял, рядом дорога. Еще немного, и он будет спасен. Говорит, словно открылось второе дыхание. Взял себя в руки и двинулся на звук: «Людиии!». И первым, кого увидел, был сын Алексей. Когда встретились глазами, обнялись, без слез не обошлось.

Сейчас мужчина дома, потихоньку приходит в себя.

- Большое спасибо всем людям, которые участвовали в моем спасении. Дай Бог им здоровья всем. Хочу просто поклониться и сказать: спасибо Вам большое! – говорит Геннадий Степанович.

А потом опускается на колени и крестится. Спасибо за жизнь!

За помощь в подготовке публикации благодарим телеканал «Лесосибирск – инфо».