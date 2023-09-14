Пока 5 суток блуждал в лесу, дома родилась дочь: пропавшие сборщики ягод в Красноярском крае найдены живыми

Найдены, живы! Фото: МВД

НАЙДЕНЫ, ЖИВЫ! – такое сообщение поступило от МВД Красноярского края вечером 13 сентября. Речь шла о двух пропавших сборщиков ягод в Северо-Енисейском районе, которых искали уже около 5 суток.

Двое мужчин – 46 и 29 лет – 7 сентября уехали на машине в сторону поселка Вельмо. Они направлялись в лес, чтобы собрать бруснику. В какой-то момент сборщики перестали выходить на связь с родными. 8 сентября супруга одного из них обратилась в полицию.

Были немедленно организованы поиски – более 50 человек, сменяя друг друга, 5 суток искали мужчин. Их автомобиль нашли практически сразу же, а вот самих сборщиков словно и след простыл. Волонтеры, добровольцы и сотрудники полиции прочесывали местность вокруг, тщательно осматривая лесополосу. Но, как оказалось, заблудившиеся на месте не сидели – за это время они ушли на 15 км от своего автомобиля.

Выйти назад не смогли

Двое мужчин думали, что знают местные леса довольно хорошо. Приехав на место, решили пройти в глубь полосы, чтобы найти побольше ягод. То, что могут потеряться – даже в мыслях не было. Взяли с собой только ведра для ягод. Сопровождала сборщиков собака Эльза. Увлекшись, поднялись на горку. Начали возвращаться и выйти назад не смогли…

- Мы думали сейчас немного соберем ягод, потом вернемся обратно – поедим. И пойдем дальше. Поэтому ни спичек, ничего другого с собой не взяли, - рассказывают выжившие.

Нашли импровизированную палатку со сгущенкой

Питались все эти дни мужчины ягодами. Холодными ночами их отогревала собака Эльза – её густая шерсть помогла спастись от осенней промозглости и сырости. Но спустя пару дней скитаний по лесу, сборщики наткнулись на клад – импровизированную палатку из укрывного материала, где внутри лежала банка сгущенки и топор. Мужчины тут же нарубили лапника для тепла и решили ночевать в укрытии. Со сгущенкой намешали бруснику и стали ждать. Надеялись, что их ищут.

Лицо спасителя будет сниться всю неделю

В этот момент поисковая группа уже шла в их сторону, распугивая диких животных с помощью выстрелов. Первыми мужчин обнаружил участковый из Северо-Енисейска – Евгений Филиппов. Сборщики были настолько рады его видеть, что даже стали шутить. Один из них заявил, что лицо полицейского будет сниться ему еще неделю в самом счастливом сне.

Отогрели, накормили и сообщили… о рождении дочери!

Мужчин осмотрели, отогрели, накормили и напоили горячим чаем. Практически сразу же предложили связаться с родными. Оказалось, пока 29-летний Александр блуждал по лесу в поисках выхода, у него родилась дочь! Буквально за день до того, как мужчин нашли. Новоиспеченный папа узнал радостную весть от жены.

Сейчас оба сборщика уже дома – к счастью для них и их семей, все закончилось благополучно. Все выжили, никто не пострадал.

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