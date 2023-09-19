Михаил Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края. Фото: правительство края

Михаил Михайлович Котюков только что официально вступил в должность губернатора Красноярского края. Церемония инаугурации началась сегодня, 19 сентября, ровно по полдень, в Большом концертном зале на Стрелке. Избранный подавляющим числом голосов избирателей глава региона произнес текст присяги.

Напомним, что Михаил Котюков был назначен руководителем края Президентом РФ в апреле этого года. И за четыре месяца показал свою активную позицию и компетентность в вопросах управления. По итогам выборов он набрал 72,21% голосов.

Что дальше? Согласно Уставу края, в течение ближайшего месяца новый губернатор должен определиться с кандидатурами своих первых заместителей, председателя правительства и руководителя администрации губернатора. Их нужно будет представить на утверждение краевому парламенту. Далее – сформировать правительство, назначить новых министров и руководителей ведомств или же оставить прежних. Напомним, что незадолго до выборов Михаил Котюков обмолвился, что не все из прежнего состава краевого правительства войдут в состав нынешнего. А пока все продолжат исполнять свои обязанности.