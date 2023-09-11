Михаил Котюков набрал 72,21% голосов на выборах губернатора Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Избирком подвел итоги губернаторских выборов в Красноярском крае. После подсчета 100% протоколов территориальных комиссий лидирует с большим отрывом Михаил Котюков. Рассказываем об итогах голосования на выборах губернатора Красноярского края 2023.

Итоги голосования на выборах губернатора Красноярского края 2023

Краевой избирком представил предварительные данные о ходе голосования. Первое место занимает Михаил Котюков. Представитель «Единой России» набрал на губернаторских выборах 72,21% голосов.

Вторую строчку по итогам голосования занял Александр Глисков. На выборы он шел от ЛДПР. У либерал-демократа 11,32% голосов. Следом за ним идет Ирина Иванова, представляющая партию «Зеленые». У нее 8,25%. Андрей Новак из КПРФ набрал 5,99%, а кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» Максим Маркерт набрал 1,7%.

Михаил Котюков лидирует в голосовании на пост губернатора Красноярского края 2023

Родился и вырос в Красноярске. Высшее образование получил в КГУ, с отличием окончил экономический факультет. В администрации края начал работать в конце девяностых годов.

В июле 2008 года Котюков возглавил региональное министерство финансов. Одновременно с этим он был и заместителем председателя правительства.

В Москве работал с 2010 года. Начал с того, что возглавил департамент бюджетной политики в социальной сфере и науке министерства финансов РФ. В июне 2012 был уже заместителем министра финансов. В 2013 году возглавил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).

С 2018 по 2020 год Котюков был министром науки и высшего образования РФ. После, вернулся в минфин, снова на должность заместителя министра. В апреле 2023 года президент страны назначил его временно исполняющим обязанности губернатора.

Явка на выборах губернатора Красноярского края в 2023 году

По данным и. о. первого заместителя губернатора края Сергея Пономаренко, явка на губернаторских выборах составила 35,54%. Это 729 тысяч избирателей. Для сравнения, в 2018 году явка была меньше. Тогда на губернаторские выборы пришли 28,94% избирателей.