На Богучанской ГЭС разработана система взаимного контроля сотрудников Оперативной службы

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Проверка АО «Богучанская ГЭС», проведенная Департаментом эксплуатации ПАО «РусГидро», подтвердила высокий профессиональный уровень коллектива в организации и производстве переключений в электроустановках, а также во взаимодействии сотрудников, направленном на обеспечение готовности специалистов Оперативной службы к выполнению должностных обязанностей. В ходе дистанционной проверки была проанализирована организация работы с оперативным персоналом, выполнение переключений в электроустановках, организация безопасного производства работ по нарядам-допускам. Нарушения требований нормативно-правовых актов, локальных нормативных актов и нормативно-технической документации не выявлены.

Одним из эффективных элементов системы специальной подготовки и работы по повышению профессионального уровня сотрудников Оперативной службы стала система выборочной взаимной проверки между разными вахтами, разработанная и внедренная в 2023 году. Проверке и анализу подвергаются оперативные переговоры и записи в оперативном журнале. Особое внимание уделено видеозаписям с индивидуальных регистраторов, связанным с приемом и сдачей смены, изменениями технологических режимов работы и обходами (осмотрами) оборудования, организацией работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

Каждая выборочная проверка завершается составлением акта с указанием выявленных нарушений, каждый акт прорабатывается всеми сотрудниками при специальной подготовке и в ходе периодических совещаний Оперативной службы. Система взаимного контроля с элементами соревнования позволила выявить личные повторяющиеся ошибки и уделить особое внимание их устранению. В разборе ошибок и корректировке программы подготовки принимают участие все сотрудники Оперативной службы, от машинистов агрегатов до начальников смены станции и руководства службы.

Основная задача Оперативной службы – управление энергетическим оборудованием гидроэлектростанции и водными режимами гидроузла, мониторинг технического состояния оборудования, организация подготовки рабочих мест, организация допуска персонала к выполнению работ. ОС курирует работу ГЭС на Оптовом рынке электроэнергии и мощности. Сотрудники службы неоднократно становились победителями Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в индивидуальном зачете и призерами в составе команды Богучанской ГЭС, награждены почетными грамотами министерства энергетики РФ, благодарностями и почетными грамотами ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ.