Мэрия предлагает 15 млн рублей бизнесу в качестве субсидий

Фото: администрация Красноярска

Администрация Красноярска приглашает представителей бизнеса принять участие в конкурсе по предоставлению субсидии на возмещение 50% затрат за приобретённое оборудование. Бюджетом города на эти цели предусмотрено 15 миллионов рублей.

Фото: администрация Красноярска

Для представителей малого и среднего бизнеса размер материальной компенсации достигает 400 тысяч рублей. Самозанятые могут получить субсидию в размере до 100 тысяч рублей.

Средства возмещаются только за новые станки и приборы, приобретённые с 1 января 2022 по настоящий момент.

Для получения компенсации предпринимателям необходимо до 20 октября предоставить в администрацию города пакет документов, по результатам рассмотрения которых будут определены победители конкурса. Их имена опубликуют на официальном сайте администрации города в первых числах декабря.

Фото: администрация Красноярска

Членам комиссии предстоит оценить реальные затраты предпринимателей на покупку оборудования, а также количество рабочих мест, которые дало производство, уровень зарплаты специалистов, отсутствие налоговой задолженности и другие показатели работы.

- Субсидия на возмещение части затрат за купленное оборудование администрацией города выделяется второй год. В 2022 году сумма грантов предпринимателям составила 13 миллионов рублей. Поддержку получили 40 заявителей. Это представители металлообрабатывающей промышленности, транспорта, пищевой промышленности, медицинские центры, - отметила Ирина Антипина, заместитель главы города-руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития.

Фото: администрация Красноярска

С более подробной информацией об условиях проведения конкурса, а также списком документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.

Дополнительную информацию можно получить в Центре содействия малому и среднему предпринимательству на Никитина, 3б или по телефону: 276-36-00, в социальных сетях, а также телеграмм-канале «Предпринимателю Красноярска».