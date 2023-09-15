В Красноярске трое детей могли отравиться после обеда в школьной столовой

Фото: прокуратура Красноярского края

Три красноярских школьника обратились в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию. Предположительно, они отравились после обеда в образовательном учреждении. Об этом рассказал глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Где могли отравиться красноярские школьники

Горяев отметил, что все трое – это ученики школы №86. Она находится на улицы Лизы Чайкиной, но сейчас здание закрыто на капремонт. Детей еще в 2019 году перевели в школу №12.

В прокуратуре рассказали, что дети, обратившиеся в больницу – это ученики 5 и 6 классов. Одного из них уже госпитализировали в стационар. Сам факт кишечной инфекции пока не подтвержден.

Сейчас Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Надо выяснить, что именно стало причиной плохого самочувствия детей. Проверку начали и в прокуратуре.

Скандалы идут один за другим

Начать новый учебный год в спокойной обстановке не получилось. Подвел в Красноярске именно вопрос питания.

Уже в первый учебный день в части школ не смогли обеспечить детей обедом. Оператор питания тогда заявлял, что поставщик отправил некачественный фарш и здоровьем ребятишек решили не рисковать именно поэтому. Было заявлено, что все неполадки будут устранены до конца недели. Впрочем, на этом проблемы не закончились.

Родители и ученики не перестали жаловаться на школьное питание, а глава города заявил, что «недочеты» продолжают устранять.

13 сентября была уволена глава дирекции школьного питания Ирина Фоминых. На своем посту она не отработала и полугода.

Отметим, что в Красноярске сейчас два оператора питания. Первый – это компания «Краспит». Второй – «Межрегиональная кейтеренговая компания». Она работает в нашем регионе с этого года. Именно эта фирма отвечала за поставку фарша в школы. Также она организовывает питание в школе №12.

Фото: прокуратура Красноярского края

Массовое отравление школьников в Туве

И Красноярский край не единственный регион, где в новом учебном году возникли серьезные проблемы со школьным питанием. Ранее в соседней Туве отравились больше сорока детей. Четверых госпитализировали с острой кишечной инфекцией.

Инцидент произошел в школе №18 города Кызыл. Симптомы у ребят были одинаковые: тошнота, рвота, боль в животе.

Глава республики Владислав Ховалыг распорядился проверить всех поставщиков питания. Пищеблок в школе, где произошло отравление – закрыли. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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