Одноклассники запускают обновленную «Академию контента», посвященную личному бренду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одноклассники запускают второй поток «Академии контента» – бесплатного образовательного курса для блогеров, которые хотят развивать личный бренд. Спикерами Академии станут инфлюенсеры и эксперты по работе с личным брендом, которые известны широкой аудитории.

«Академия контента 2.0» — это проект команды соцсети, который объединит всех, кто уже ведет свой блог, хочет выйти на новый уровень популярности, развить свой личный бренд и стать известным широкой аудитории. Курс продлится один месяц и будет состоять из десяти уроков.

Ученики курса будут иметь доступ не только к урокам, но и к полезным чек-листам и гайдам для работы на площадке. Кроме того, студенты будут получать обратную связь от блогеров-преподавателей и сотрудников соцсети. Лучшие ученики получат сертификаты на покупку техники для съемок контента и возможность сотрудничества с командой по работе с авторами контента ОК.

Среди преподавателей:

Ана Мавричева — основатель женского международного сообщества «Код публичности», автор бестселлера «Код публичности», эксперт-практик в продвижении первых лиц, звёзд шоу-бизнеса и блогеров-миллионников, спикер федеральных и международных форумов.

Катя Гершуни — блогер, телеведущая, один из самых авторитетных экспертов по стилю, который создаёт образы известным персонам из мира кино, телевидения, политики и шоу-бизнеса. Автор собственных мастер-классов и вебинаров о моде и стиле.

Ольга Гладкова — блогер, фотограф звёзд шоу-бизнеса, амбассадор марки Nikon в России, спикер российских и международных школ и конференцийпо фотографии, основатель онлайн-школы по фотографии «Магия Портрета».

Екатерина Михайлова — автор блога «Екатерина. Честный кондитер» с аудиторией 500к подписчиков на разных платформах, кондитер с 9-летним стажем, участник ТВ-передач на Рен-ТВ, ТНТ, Пятница, 78 канал в качестве кулинарного эксперта.

Екатерина Пискунова — блогер, художник, дизайнер, автор книг и журналов для детей.

Тани Шуваева — креатор, бренд-стратег и контент-продюсер, основатель и руководитель агентства INNOE.RU, автор курсов о создании креативной контент-стратегии, создатель благотворительного проекта «Контентим во благо».

Маргарита Распопова — блогер, маркетолог с 15-летним стажем, психолог, автор собственных курсов о контент-маркетинге, автор серии видеороликов о психологии продвижения в соцсетях.

После прохождения всех уроков студенты смогут пройти тест на закрепление нового материала. Пользователи, которые по итогам обучения наберут не менее 25 баллов из максимально возможных 30, получат электронный сертификат о прохождении курса от ОК. Трое лучших выпускников получат сертификаты на покупки техники для ведения своего блога. А также у лучших выпускников будет дополнительная поддержка команды ОК по работе с авторами.

Чтобы стать студентом курса, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта.

В прошлом «Академия контента» была посвящена тому, как делать интересный контент, снимать фото и видео, находить единомышленников. Учениками курса стали более 4,5 тыс. пользователей соцсети, и лучшие из них получили поддержку в развитии блога от соцсети Одноклассники.