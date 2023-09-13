В Туве выросло число госпитализированных после массового отравления в школе

Фото: Владислав Ховалыг

В Туве увеличилось число госпитализаций после массового отравления в школе №18 города Кызыла. О происшествии стало известно 11 сентября: за два дня с жалобами на симптомы отравления обратились 45 человек, пятерых госпитализировали. По последним данным, число госпитализированных выросло до семи – среди заболевших детей есть один взрослый.

– Держу на контроле ситуацию с отравлениями в школе №18. Госпитализированные с острой кишечной инфекцией шесть человек идут на поправку. Врачи констатируют у них положительную динамику, – заявил глава Тувы Владислав Ховалыг.

По словам Ховалыга, Роспотребнадзор уже зашел с проверкой в пищеблок школы и нашел там нарушения: специалисты отметили «неудовлетворительное» санитарное состояние пищеблока, несмотря на то, что учебный год едва успел начаться.

– Рабочей группой, которая сейчас создана на уровне вице-премьера Орлана Сарыглара, организованы межведомственные сплошные проверки столовых и кладовых во всех школах и дошкольных учреждениях Кызыла и муниципалитетов, а также всех поставщиков горячего питания, – заверил Ховалыг.

Симптомы у всех заразившихся одинаковы: недомогание, тошнота, рвота и боль в животе. Всем госпитализированным диагностировали острую кишечную инфекцию. За теми кто остался на амбулаторном лечении наблюдают педиатры и инфекционисты.

Делом также занялись силовые ведомства. Следком изъял все документы и взял образцы продуктов и воды для дальнейшей экспертизы, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело и представить доклад ему лично. В прокуратуре предварительно установили, что еду в школу №18 поставлял индивидуальный предприниматель Куулар А. К. – ведомство проверит условия его работы.

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