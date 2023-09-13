На севере Красноярского края двух заблудившихся сборщиков ягод спустя неделю нашли в лесу живыми

В Красноярском крае завершились поиски двух заблудившихся в лесу мужчин. Фото: МВД по краю

13 сентября в Северо-Енисейском районе завершились поиски двух пропавших мужчин – их нашли живыми в тайге. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Фото: МВД по краю

46-летний и 29-летний приятели отправились в лес за ягодами еще 7 сентября. На машине они поехали в сторону поселка Вельмо, там и пропали. Первой тревогу забила одна из жен мужчин, которая заявила в полицию о пропаже супруга. Тут же начались поиски.

Автомобиль, на котором северяне отправились в тайгу наши быстро, он находился в лесном массиве. Следов самих мужчин не было нигде. В поисковую группу вошли около 50 человек: полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. Искали пропавших и пешком, и с вертолета.

Фото: МВД по краю

И вот спустя почти неделю мужчин нашли живыми! Сейчас измученных северян доставляют в ближайший населенный пункт. В МВД обещали рассказать подробности позднее – когда нашедшихся сборщиков ягод осмотрят и опросят.

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