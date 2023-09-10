В Северо-Енисейском районе третьи сутки ищут заблудившихся сборщиков ягод

Пропавшие мужчины Фото: МВД

В Северо-Енисейском районе Красноярского края пошли третьи сутки поиска двоих заблудившихся в лесу сборщиков ягод. Как сообщили в МВД, 46-летний и 29-летний мужчины уехали 7 сентября в сторону поселка Вельмо.

8 сентября супруга одного из них обратилась за помощью в полицию – её муж, как и второй мужчина, перестали выходить на связь, домой не приехали.

Специалисты начали поиски – довольно скоро автомобиль пропавших нашли в лесном массиве по пути в поселок Вельмо, но самих мужчин в нем не было.

- При обследовании территории наземной группой с помощью воздушного транспорта без вести пропавшие также не были обнаружены. В настоящее время созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники полиции, спасатели и волонтеры - всего более 50 человек, - рассказали в пресс-службе МВД.