Взяли как рабов, а они, видишь ли, хотели играть: опекуны-садисты больше восьми лет пытали детей, чтобы превратить их в покорных слуг

В Красноярском крае опекуны восемь лет пытали приемных детей, чтобы добиться послушания. Фото: Мария ЛЕНЦ

Не приемные родители, а чудовища… В Красноярском крае дошло до суда дело опекунов-садистов, которые годами издевались над четырьмя детьми. Прокуратура утвердила обвинение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним обстоятельства случившегося: 54-летняя женщина из села Юрьевка Боготольского района в 2014-м, 2016-м и 2020-м годах взяла под опеку четверых детей. Это были девочки трех и одиннадцати лет, а также две восьмилетних.

Казалось бы, радость – попали в семью. Однако заботы и внимания дети так и не дождались. Новая «мама» вместе со своим мужем и зятем превратили их жизнь в кошмар. Если по факту, то детей попросту пытали. А объясняли все цинично – «мы их воспитываем».

Лили на голову зеленку

Методы ужасают. Так, однажды «мать» засунула в рот четырехлетней девочки кусок хлеба. Резко, насильно. От страха та стала задыхаться, разревелась. Чтобы заставить малышку замолчать, ее на несколько часов отправили в угол. Отбывать наказание кроха должна была в «полуприседе»! Той же девочке лили на голову зеленку, окунали ее в ледяную воду. И все – в целях «воспитания».

Старшей «дочке» (ей тогда было 15) досталось еще больше. Как-то раз ее вывезли в лес, примотали скотчем к дереву и оставили на полдня. А, когда вернулись, жестоко избили – метили по животу.

- Зачем тогда брали? Понятно, ради выплат, - говорят на селе. – Только вот девчонок они не-на-ви-де-ли.

От действий опекунов-садистов пострадали четыре девочки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Хотели прислугу и денег

- Во-первых, обвиняемая полагала: она уже не молода, ей будут нужны помощники, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова. - Поэтому хотела вырастить для себя рабсилу: людей, которые будут помогать ей по хозяйству, ухаживать. Вторая причина – деньги. Получала за детей приличное вознаграждение. Кроме того, она, видимо, рассчитывала: дети будут просто сидеть на стульчиках и ничего не делать. Только выполнять ее указания. А получилось все иначе. Активные, играли, может быть, что-то роняли. Все это ее раздражало. И она решила их, скажем так, приструнить. А потом, вероятно, вошла во вкус.

Над детьми измывались зверски: били, унижали, заставляли выполнять тяжелые упражнения, что были им не по силам. Это продолжалось больше восьми лет! Однако все сходило «матери» с рук. На селе ее знали, уважали – когда-то занимала высокий пост. Никто и предположить не мог, что происходило у нее дома, за закрытыми дверями.

Спасла записочка

Как все вскрылось? Практически случайно. Дети были настолько забиты, морально уничтожены, что боялись рот открыть.

- Но в какой-то момент старшая из девочек не выдержала, передала знакомой записочку, - поясняют следователи. – В ней она умоляла забрать из семьи. Жаловалась, что ей очень плохо, страшно. В итоге записку отправили в опеку. Ребенка изъяли. И только потом, при разговоре с психологом, девочка смогла признаться, что делают с ними опекуны. Со всеми.

Когда обо всем стало известно, детей из семьи забрали. Им сразу же была оказана психологическая помощь. Также всем пришлось пройти курс реабилитации. Сейчас трех младших взяли в другие семьи. А старшей исполнилось 18 лет, она учится в колледже.

Сейчас все дети в безопасности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Расследование уголовного дела (а оно было возбуждено по статьям об истязании, незаконном лишении свободы, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию) завершено, сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Прокуратура утвердила обвинение. За самое тяжкое преступление опекунам-изуверам может грозить до семи лет лишения свободы.