Били шнуром, палкой и привязывали скотчем к дереву: в Красноярском крае будут судить трех человек за издевательства над приемными детьми

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В Красноярском крае до суд дошло дело об истязании четырех детей, которые жили в семье опекунов. Об этом сообщает СК по краю.

В качестве обвиняемых представлена почти целая семья: 54-летние супруги и их 23-летний зять из села Юрьевка Боготольского района. Выяснилось, что в 2014, 2016 и 2020 годах женщина оформила опеку над девочками 3-х и 11 лет и двумя 8-летними. Но заниматься воспитанием, ни она, ни ее супруг не хотели.

С моменты попадания в семью дети подвергались побоям и издевательствам, участие в которых принимал молодой зять опекунов. Избивали детей не только руками, в ход шли и шнуры, деревянные палки и прутья, а одну из девочек даже привязывали скотчем к дереву и не давали выбраться.

Из семьи детей забрали в апреле 2022 года. Три младшие девочки после реабилитации находятся в других семьях. Старшей же исполнилось 18 лет, она учится в колледже.

В отношении трех истязателей завели несколько уголовных дел в зависимости от роли каждого: «истязание», «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию» и «незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору». Все находятся в СИЗО, а материалы дела уже направлены в суд.