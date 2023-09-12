Семья из Боготольского района обвиняется в издевательствах над приемными детьми

Скриншот: видео ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае перед судом предстанет семья из Боготольского района по обвинению в истязании четырех опекаемых детей. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

12 сентября завершилось расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы села Юрьевка, являвшейся опекуном детей, ее 54-летнего супруга и их 23-летнего зятя. В зависимости от роли каждого они обвиняются в истязании, незаконном лишении свободы несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию.

По данным следствия, в 2014, 2016 и 2020 годах женщина оформила опеку над девочками 3-х и 11 лет и двумя 8-летними. Но заниматься воспитанием, ни она, ни ее супруг не хотели. Детей избивали руками и ногами, а также различными предметами, оскорбляли их, тем самым причиняя физическую боль и психические страдания.

Из семьи детей забрали в апреле 2022 года. Три младшие девочки после реабилитации находятся в других семьях. Старшая сейчас учится в колледже.

Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.