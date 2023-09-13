Добыча золота – процесс масштабный

На память об экскурсии - на фоне просторов месторождения

Невероятная возможность

Не каждому удается увидеть, как проводят взрывные работы в карьере или выплавляют слитки золота. А вот первым выпускникам корпоративного класса «Полюса» повезло: вчерашние школьники, а сейчас уже студенты первых курсов перед началом учебного года побывали на производственной площадке Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

На экскурсии ребята познакомились с полным циклом производства золота, начиная от Центра управления производством и заканчивая плавильным отделением. Каждый из участников смог не только увидеть, как выплавляется слиток золота, но и подержать его в руках. Особо яркое впечатление на ребят произвел самый большой карьер по добыче золота в России – Восточный. Во время экскурсии участники увидели и взрывные работы на карьере.

На производственной площадке Олимпиадинского горно-обогатительного комбината

- Экскурсия на горно-обогатительный комбинат – это невероятная возможность увидеть вживую весь процесс производства золота! Очень понравился самый глубокий карьер в России, а также проведенные взрывные работы. Также впечатлили мощности золотоизвлекательной фабрики, - делится эмоциями Ефим Лазаренко. –Эта экскурсия дала нам уникальную возможность пообщаться с руководителями подразделений, управляющим директором «Полюс Красноярска» Павлом Ворсиным и руководителями из других бизнес-единиц компании. Мы узнали много нового, я вдохновился их опытом и уже знаю, чего хочу добиться!

Участники экскурсии побывали в цехе по техническому обслуживанию и ремонту самоходного оборудования. Масштабы и технологичность произвели на ребят впечатление. Гости производственной площадки смогли попробовать себя в роли водителя карьерного самосвала на специальном симуляторе, который представлен в учебно-курсовом комбинате.

Ребята у музея в поселке Северо-Енисейский

Информация из первых рук

Также состоялась встреча с управляющим директором «Полюс Красноярска» Павлом Ворсиным. Беседа оказалась для ребят интересной и проходила в формате открытого диалога. Участники активно делились впечатлениями после экскурсии и задавали вопросы о производстве. А Павел Геннадьевич рассказал ребятам о своем профессиональном и карьерном пути, сделав акцент на том, что необходимо проявлять активную жизненную позицию и постоянно учиться новому. В завершении поздравил ребят с успешным поступлением в вузы.

С управляющим директором «Полюс Красноярска» Павлом Ворсиным

- Эта экскурсия полностью поменяла мое представление о добыче золота. Масштабы оборудования, техники и предприятия в целом восхищают. Нам удалось испытать симулятор крупногабаритного карьерного самосвала, ощутив тонкости работы на нем. Кроме того, представилась возможность увидеть взрыв в карьере, это невероятное зрелище останется надолго в моей памяти. Все сотрудники-высококлассные специалисты, благодаря которым я в очередной раз убедилась, что не ошиблась в выборе профессии. Надеюсь, в будущем я стану частью компании, -поделилась впечатлениями Екатерина Завьялова.

Завершилась экскурсия встречей с участниками корпоративной модульной программы обучения. Сотрудники из разных бизнес-единиц ответили на вопросы ребят о производстве, специфике их работы, а главное - поделились своими историями карьерного развития и дали советы, как использовать возможности, которые перед ними открываются в университете.

КОНКРЕТНО

Образовательный проект по профориентации школьников «Полюс-класс» стартовал в 2021 году. Тогда его участниками стали 20 десятиклассников из Красноярска, Канска и Ачинска, которые прошли конкурсный отбор. Программа, рассчитанная на два года, включила в себя подготовку к ЕГЭ, создание проектов в специализированных лабораториях, онлайн-уроки с лучшими преподавателями и многое другое. После завершения обучения все 20 учеников поступили в высшие учебные заведения. 85% выбрали для себя приоритетные для золотодобывающей компании профессии. В скором времени планируется запуск нового набора в образовательные классы на территории Красноярского края и Иркутской области.

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Фото предоставлены компанией.

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