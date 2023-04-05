Будущее начинается сейчас: в Красноярске прошел первый выпускной «Полюс-класса»

20 школьников из Красноярска, Ачинска и Канска успешно освоили программу «Полюс-класса»

В зале заседаний ученого совета Института цветных металлов и материаловедения СФУ атмосфера торжественная и чуть грустная. Выпускной всегда вызывает такие эмоции: это и взросление, первые шаги в профессиональную жизнь, радость встречи с новыми возможностями, но и расставания с теми, с кем провел два насыщенных года за изучением специальностей горнодобывающей отрасли.

В 2021 году в Красноярском крае стартовал необычный профориентационный проект «Полюс-класс». 20 школьников из Красноярска, Ачинска и Канска стали успешно прошли конкурсный отбор и стали участниками программы. Стоит отметить, что более 600 школьников подали заявки на участие в конкурсе. Конкуренция была большой: конкурс составил 30 человек на место. В течение двух лет ребята проходили обучение по двум направлениям: готовились к ЕГЭ по профильным предметам - математике, химии и физике, а также погружались в процессы золотодобычи и знакомились с востребованными профессиями золотодобывающей отрасли. С ними работали лучшие преподаватели Института цветных металлов и материаловедения, которые старались доступно и интересно рассказывать о горно-металлургических процессах и профессиях.

Экскурсия в Исследовательский центр Полюса

Ребята побывали на экскурсиях в лабораториях Исследовательского центра «Полюса», в бизнес-центре «Баланс», где расположены офисы компании, встречались с сотрудниками. Съездили в Сочи на проектную школу, где ребята занимались разработкой проектов по значимым темам для Компании. И продолжают работать над ними: участники проекта из Ачинска изучают процесс кучного выщелачивания и предлагают подходы для осуществления данного процесса круглый год.

Экскурсия в СФУ

Светлана Зудина, начальник управления обучения и развития персонала золотодобывающей компании «Полюс», считает проект значимым для компании.

- Ребята, прошедшие конкурсный отбор, нацеленные на работу в золотодобывающей отрасли, получают дополнительные знания для успешной сдачи единого государственного экзамена и поступления в вуз на профильные востребованные специальности. Таким образом, и компания обеспечивает себе приток кандидатов, и старшеклассники узнают о профессии, возможностях и получают поддержку от экспертов, - говорит Светлана. – Работу со школьниками мы ведем начиная с седьмого класса. С учениками 7-9 классов проводим профориентационные мероприятия, а с 10 класса они могут стать участниками проекта и дополнительно погрузиться в профессии нашей отрасли и получить дополнительные знания. Уникальность проекта в том, что мы проводим мероприятия в разных форматах: есть занятия, которые проходят онлайн, и события в очном формате. Кроме того, ребята имеют возможность поддерживать коммуникацию с действующими сотрудниками компании, с экспертами в своих областях.

Участницами проекта стали сразу две ученицы красноярской школы №154 - Виктория Волоцкая и Елена Серова.

- На базе нашей школы проходило тестирование школьников, которые хотели попасть в «Полюс-класс», и две наши ученицы вошли в проект. Это очень хороший для нас результат, - рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №154 Юлия Степаненко. – Я считаю, что такие классы – перспективное направление, которое помогает ребятам реализоваться в дальнейшей жизни. Наши выпускницы собираются поступать в Институт цветных металлов и материаловедения СФУ на инженерные специальности.

Гордится своей ученицей и директор красноярской школы №72 им. М.Н. Толстихина Елена Донцова.

- «Полюс-класс» закончила наша ученица Анастасия Авласко. Очень ею горжусь и люблю, желаю успехов, - признается Елена Динамовна. – Она уникальный в своем роде человек, талантливый, целеустремленный. Когда Анастасия начинает отвечать на уроках, можно заслушаться. А одноклассники вообще называют ее за знания - «словарь». Здесь, на выпускном, я смотрю на ребят и вижу, что такие ученики наше настоящее и будущее. Они несут в мир свой ум и доброту.

На выпускном царили неподдельные эмоции

Много добрых слов на выпускном в адрес ребят и организаторов проекта сказали и родители.

Мама участника проекта, одиннадцатиклассника Леонида Трофимова, Татьяна Николаевна, поблагодарила организаторов проекта за возможность получать дополнительные знания и знакомиться с профессией изнутри: «Поначалу было волнение – мы не понимали, куда мы попали, когда прошли конкурсный отбор. Но уже после первого погружения, когда нам объяснили, что ребята будут учить, как построен курс. Большое спасибо компании. Мне очень понравилось, что у сына появился интерес к получению новых знаний, к освоению новых навыков. Этот опыт помог ему почувствовать себя студентом. За два года обучения он стал более уверенным в себе, в знаниях по предметам, которые ему предстоит сдавать при поступлении. Да и мы, родители, стали более спокойными за будущее своих детей!

А Леонид до сих пор удивляется, что не только стал учеником «Полюс-класса», но и успешно его окончил:

- Когда попал в класс, был сильно удивлен, совсем не рассчитывал на это. Если честно говорить: не скажу, что сильно этого хотел, не рассчитывал пройти отбор, родители заставили… Так что им тоже спасибо, что настояли! Учеба повлияла на меня, я изменился: стал более уверенным при публичных выступлениях, научился представлять свои проекты. Много узнал о металлургической отрасли, хотя раньше не думал, что могу связать свое будущее с ней. Впереди у меня сдача ЕГЭ, а потом буду поступать в Институт цветных металлов и материаловедения СФУ. Уверен, что поступлю!

…Первыми всегда быть сложно, но у 12 ребят и 8 девушек все получилось. Они записали видеоролик-напутствие будущим ученикам следующего «Полюс-класса», где поделились своим опытом и пожелали им всегда идти вперед, не отступать от намеченного пути и верить в себя, а еще «нервов побольше, внимательности и усидчивости».

Фото предоставлены компанией