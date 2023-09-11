Новые ФАПы, жилье и соцобъекты: на севере края реализуется программа поддержки коренных народов

Поселок Волочанка. Фото: пресс-служба Заполярного филиала «Норникеля»

В конце августа в удаленной северной Волочанке, расположенной в 400 километрах от Дудинки, открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Ранее ФАПы также появились в таймырских поселках Усть-Порт и Усть-Авам. Кроме того, в этих населенных пунктах строятся новые дома для местных жителей.

Проекты для КМНС, проживающих на Таймыре входят в пятилетнюю программу поддержки коренных народов, которую реализует «Норникель». Инвестиции в программу за последние четыре года составили 1,3 млрд рублей, а ее общий бюджет может превысить 2 млрд рублей.

- Программа реализуется с опережением графика в части строительства жилых и инфраструктурных объектов, а также проведения культурных мероприятий. Помимо этого, программа ежегодно расширяется за счет как увеличения финансирования, так и добавления новых проектов, - рассказал главный менеджер управления региональных программ компании Василий Захаров.

Проекты для КМНС включают поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, строительство домов, больниц, дороги и туристических центров. Перечень социальных объектов создавался с участием коренных народов, исходя из их первоочередных потребностей и желаний.

На этот момент построено 15 сельских домов, ключи уже вручены новоселам. Строительство жилья продолжится и в следующем году. Среди реализованных мероприятий программы – покупка и ремонт квартир в Дудинке для 15 детей-сирот. В 11 школах Таймыра появился интернет и новые компьютеры. В поселках Кресты, Попигай, Усть-Авам на севере Красноярского края проведен ремонт домов. Новые дома культуры на Таймыре скоро появятся в Волочанке, Носке и Хете. На подготовку к охотничьему и рыболовному сезону из общего бюджета программы направлены 300 млн рублей.

Кстати, в 2024 году в столице Таймыра Дудинке пройдет большой праздник – по просьбе коренных народов в программу поддержки включили проведение соревнований по северному многоборью и юбилейный День оленевода.