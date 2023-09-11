Саяно-Шушенский заповедник получили новые кадры жизни котят снежного барса

Фото: фоторегистраторы заповедника

В Саяно-Шушенском заповеднике (юг Красноярского края) были получены новые материалы о жизни снежных барсов. Все благодаря экспедиции, которая состоялась в рамках грантового проекта, поддержанного общественной организацией «Русское географическое общество» и фондом «Возрождение природы».

Проект «Экспедиция «Пограничье снежного барса» изучает ирбиса, проводит работу по обеспечению безопасности местообитаний редкой кошки, а также эколого-просветительскую деятельность.

В 2022 году у самки снежного барса, привезенной в заповедник из Таджикистана, появилось новое потомство – три котенка. С помощью фотоловушки удалось определить, что это два самца и одна самка.

– Семья ирбисов стала ходить значительно шире. Котята активно исследуют территорию заповедника, пока под присмотром матери, – говорит Роман Афанасьев, начальник научного отдела.

Уже скоро котята станут самостоятельными. Больше года они обучались правилам лесной жизни у взрослых.

Справка:

Снежный барс или ирбис (Uncia uncia) – вид, занесенный в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Численность ирбисов в России составляет не более 90 особей, а в Саяно-Шушенском заповеднике постоянно регистрируется 9 особей.

Снежный барс является одним из приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» национального проекта «Экология» Министерства природных ресурсов и экологии России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медведи, волки и кабанчик: фотоловушки Саяно-Шушенском заповедника продолжают снимать животных

Специалисты заповедника пользуются фотоловушками с 2007 года. Тогда подобное оборудование было доступно не всем, а его эксплуатация, мягко говоря, вызывала много вопросов у работников уникального парка. Но шли дни, месяцы, годы. Необходимые навыки работы с фоторегистраторами были получены, снимки из жизни леса стали часто появляться в социальных сетях. Эти кадры до сих пор приносят массу положительных эмоций жителям Красноярского края, Хакасии и других регионов. (подробнее)