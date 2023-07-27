Медведи, волки и кабанчик: фотоловушки Саяно-Шушенском заповедника продолжают снимать животных

Фото: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка продолжает снимать животных. Милыми кадрами поделились в пресс-службе сегодня, 27 июля.

Специалисты заповедника пользуются фотоловушками с 2007 года. Тогда подобное оборудование было доступно не всем, а его эксплуатация, мягко говоря, вызывала много вопросов у работников уникального парка. Но шли дни, месяцы, годы. Необходимые навыки работы с фоторегистраторами были получены, снимки из жизни леса стали часто появляться в социальных сетях. Эти кадры до сих пор приносят массу положительных эмоций жителям Красноярского края, Хакасии и других регионов:

- Умиление и восторг испытываю от созерцания этих кадров;

- Какооой красавчик! (это, видимо, о кабане с фотографии - прим. ред.);

- Живые, настоящие, интересные.

Скриншот: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

Сейчас здесь функционирует около 100 автоматических фоторегистраторов. Их, кстати, постоянно надо корректировать - звери любят прокладывать новые маршруты и тропы в заповеднике.

Скриншот: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

Полная проверка фотокамер осуществляется 4-5 раз на протяжении года. Оборудование отлично помогает специалистам в изучении местных обитателей.

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Специалисты рассказывают, что у самок потомство появляется в конце весны (чаще в мае, но иногда и в апреле). Малыши встают на ноги сразу после рождения, однако еще долго остаются возле своей мамы. С ней козлята проводят время не зря - они перенимают у старших навыки безопасного передвижения, защиты от врагов и даже узнают о правильном питании. (подробнее)