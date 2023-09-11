Открытие театрального сезона, «Кросс нации» и выставки

Все герои рок-оперы «Орёл и Ворон» сюжета сталкиваются на своём пути с выбором. Фото: muztk.ru

Музыкальный театр

Красноярский музыкальный готовится к открытию 65-го юбилейного сезона.

В юбилейном сезоне театр планирует выпустить 3 премьеры. В ноябре состоится музыкально-драматический спектакль «Восемь любящих женщин», который поставит молодая режиссер Джемма Аветисян (художественный руководитель Новосибирского молодежного драматического театра «Первый театр»). Дата премьеры – 17 ноября.

В конце сезона театр выпустит оперетту «Фиалка Монмартра» И. Кальмана, режиссером которой станет Валерий Архипов (Москва).

В планах также реализовать гастро-спектакль «Диалоги», автор идеи - Сергей Самодов, директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова.

Открытие сезона состоится 27 сентября рок-оперой «Орел и Ворон».

Вас ждет выставка современных художников, обновленная портретная галерея в фойе и много других сюрпризов.

Афиша на сентябрь

Орел и Ворон

28 сентября, 19.00

Голубая камея

29 сентября, 19.00

30 сентября, 18.00

Летучий корабль

30 сентября, 11.00

Музыкальный театр

Пр. мира, 129

Открытие сезона 27 сентября, 19.00

Спорт

Кросс нации 6+

В Красноярске отметят Всероссийский день бега «Кросс нации». В программе две дистанции: старт на 10 км «Познай себя» и массовый забег на 2 км.

К массовому забегу могут присоединиться все желающие. Старт запланирован на 12:00.

Программа

08:30 — 09:30 — выдача стартовых пакетов на 10 км в центральном павильоне Татышев-парка;

10:00 — старт на 10 км «Познай себя»;

10:30 — начало регистрации участников на 2023 м «Кросс нации», регистрация будет проходить за информационным центром;

11:00 — зарядка для участников;

11:45 — торжественное открытие Всероссийской акции «Кросс нации» и награждение абсолютных победителей на дистанции 10 км;

12:00 — массовый старт на дистанцию 2023 м;

12:30 — церемония награждения победителей и призеров на дистанции 10 км и награждение победителей и призеров забега на дистанции 2023 м.

Остров Татышев

16 сентября, с 10.00

Участие бесплатное.

Концерты

"Бах и Восток" Евгений Авраменко (орган, г.Калининград) 12+

Титулярный органист Кафедрального собора в Калининграде Евгений Авраменко представляет программу из сочинений Иоганна Себастьяна Баха и современных композиторов из Азербайджана: Арифа Мирзоева (родился в 1944 году) и Назима Аливердибекова (1926–1986). Кажется, что эти два музыкальных мира ничего не объединяет, однако, это не так. И Ариф Мирзоев, и Назим Аливердибеков написали свои сочинения для органа, взаимодействуя с наследием Баха. Каким предстает великий композитор через призму восточной музыкальной мысли, можно услышать на концерте.

Продолжительность — 1 час 40 минут, 2 отделения.

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

16 сентября, 19.00

Билеты 300—500 рублей.

"Гении барокко" Елена Привалова (орган, Москва) 12+

В программе «Гении барокко» прозвучат сочинения трех композиторов этого времени: Дитриха Букстехуде, Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха.

Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения.

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

21 сентября, 19.00

Билеты 250—600 рублей.

"Музыка вне времени" Елена Привалова (орган, Москва) 12+

«Музыка вне времени» — это сочинения, неподвластные неумолимому ходу истории, сочинения, которые проверены на «прочность». О такой музыке мы говорим: «Шедевр!» и находим при каждом прослушивании новые тонкости, детали, радуемся своим открытиям. Эти сочинения любят исполнители как раз потому, что они не могут надоесть, ведь композиторы — вольно или невольно — заложили в них разные смыслы.

Продолжительность — 1 час 40 минут, 2 отделения.

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

22 сентября, 19.00

Билеты 250—600 рублей.

Открытие XXXI творческого сезона Красноярского духового оркестр 6+

В программе открытия творческого сезона Красноярского духового оркестра прозвучат поистине легендарные произведения. Фото: krasgdo.ru

Стало доброй традицией посвящать открытие нового творческого сезона Красноярского духового оркестра юбилеям знаменитых и любимых композиторов, поэтов, исполнителей - всех тех, кто уже оставил свой след в истории мирового искусства.

2023 год невероятно щедр на юбилеи: А. Хачатурян и М. Блантер, Т. Хренников и Н. Богословский, Е. Мартынов и Д. Дассен, Д. Гершвин и Э. Морриконе и многие другие, любимые многими поколениями слушателей и зрителей!

В программе Открытия творческого сезона Красноярского духового оркестра прозвучат поистине легендарные произведения.

Дирижеры: Заслуженный работник культуры Красноярского края Илья Богов и Виталий Троян

Солисты: Валентина Ермакова, Александр Белопашинцев и Андрей Домахин.

Программу ведет Людмила Мазуровская.

Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение

Малый концертный зал им. И. Шпиллера

Пр. Мира, 2Б

23 сентября, 17.00

Билеты 350–700 рублей.

Выставки

Молодая Сибирь 2023. Резиденция

8 регионов, 72 художника, 200 произведений современного искусства и большая интерактивная программа, в который каждый найдет для себя что-то интересное.

Экскурсии по выставке

16 сентября в 12.00

17 сентября в 14.00

23 сентября в 12.00

Запись: +7 962 075 52 62

Мастер-классы

16 сентября в 13.00 / Роспись керамических бусин (6+)

23 сентября в 13.00 / Скетчинг (16+)

23 сентября в 17.00 / Коллажная симфония: искусство сочетания визуальных элементов (16+)

24 сентября в 15.00 / Живопись (16+)

27 сентября в 15.00 / Люди на пороге. Звуковые ритуалы перехода (16+)

Лекторий и дискуссии

14 сентября в 15.00 / Роль фотографии в мире с искусственным интеллектом (16+)

18 сентября в 17.00 / Кинопоказ «Ахиллес и черепаха» (18+)

19 сентября в 15.00 / Археоарт или неоархаика: какими путями идет искусство (16+)

20 сентября в 17.00 / Уличное искусство: Граффити - Стрит-арт - Паблик арт (16+)

21 сентября в 15.00 / Документальное архивирование уличного искусства. Опыт участия в крупнейших Арт-маркетах России и за рубежом (16+)

22 сентября в 17.00 / Современное искусство Красноярска: тенденции, проблемы, векторы развития

25 сентября в 15.00 / Андрей Поздеев. Произведение искусства как неоднозначное сообщение (16+)

26 сентября в 15.00 / От педагогики до международных выставок (16+)

Творческие встречи 14+

Художники расскажут о своем творчестве и ответят на вопросы аудитории.

15 сентября в 15.00 / Александр Гребенщиков, художник-график

16 сентября в 15.00 / Михаил Середкин, художник-скульптор

17 сентября в 15.00 / Антон Тхоренко, художник-график

23 сентября в 15.00 / Илья Царинный, художник-скульптор

Арт-маркетинг

16 сентября в 17.00 / Художник вне себя: как выжить художнику в Красноярске? (16+)

22 сентября в 15.00 / Магия творчества: Как быть успешным и продаваемым в современном мире (16+)

24 сентября в 17.00 / Как продвигать и продавать искусство? (16+)

28 сентября в 15.00 / Отшельник разнообразия: исследование мира через призму креативности (16+)

Академия Художеств

пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 197

ежедневно с 10.00 до 20.00

До 29 сентября

Вход свободный.

По родной стороне 0+

Выставка-путешествие объединила прикладное искусство разных уголков России: от Владивостока до Москвы. Фото:surikov-museum.ru

Эта выставка – путешествие. Она объединила прикладное искусство разных уголков России: от Владивостока до Москвы.

В экспозиции представлены более 200 художественных изделий декоративно-прикладного искусства из фондов нашего музея и мастерских художников.

Это уникальные произведения, созданные из фарфора, дерева, металла, глины, стекла и текстиля.

Художественный музей им. В.И.Сурикова

пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 68

До 15 октября

Билеты 150 рублей.

«Тихое искусство Штеренберга» 0+

Давид Штеренберг – представитель авангардного искусства двадцатых годов. Родился в 1881 году в Житомире. В 1905 году, еще подростком, он принимал активное участие в самообороне Житомира во время трехдневных погромов, после чего был вынужден покинуть Российскую империю. С 1906 года переехал в Париж, где прожил следующие 11 лет. Там и сформировался как художник.

Опережая развитие новых стилей, художник разработал собственную теорию минимализма в натюрморте, в которой гармонично сочетались элементы примитивизма и кубизма. На выставке представлены 30 работ из собрания Красноярского художественного музея: живопись и графика.

Музейный центр «Площадь Мира»

площадь Мира, 1.

Время работы: вторник, пятница, суббота и воскресенье – с 11.00 до 19.00, среда, четверг – с 13.00 до 21.00, понедельник – выходной.

До 22 октября

Вход по абонементам или билетам в музей 150-250 рублей.

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