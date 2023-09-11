Открытие театрального сезона, «Кросс нации» и выставки

Все герои рок-оперы «Орёл и Ворон» сюжета сталкиваются на своём пути с выбором. Фото: muztk.ru
Красноярский музыкальный готовится к открытию 65-го юбилейного сезона.
В юбилейном сезоне театр планирует выпустить 3 премьеры. В ноябре состоится музыкально-драматический спектакль «Восемь любящих женщин», который поставит молодая режиссер Джемма Аветисян (художественный руководитель Новосибирского молодежного драматического театра «Первый театр»). Дата премьеры – 17 ноября.
В конце сезона театр выпустит оперетту «Фиалка Монмартра» И. Кальмана, режиссером которой станет Валерий Архипов (Москва).
В планах также реализовать гастро-спектакль «Диалоги», автор идеи - Сергей Самодов, директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова.
Открытие сезона состоится 27 сентября рок-оперой «Орел и Ворон».
Вас ждет выставка современных художников, обновленная портретная галерея в фойе и много других сюрпризов.
Афиша на сентябрь
Орел и Ворон
28 сентября, 19.00
Голубая камея
29 сентября, 19.00
30 сентября, 18.00
Летучий корабль
30 сентября, 11.00
Музыкальный театр
Пр. мира, 129
Открытие сезона 27 сентября, 19.00
Кросс нации 6+
В Красноярске отметят Всероссийский день бега «Кросс нации». В программе две дистанции: старт на 10 км «Познай себя» и массовый забег на 2 км.
К массовому забегу могут присоединиться все желающие. Старт запланирован на 12:00.
Программа
08:30 — 09:30 — выдача стартовых пакетов на 10 км в центральном павильоне Татышев-парка;
10:00 — старт на 10 км «Познай себя»;
10:30 — начало регистрации участников на 2023 м «Кросс нации», регистрация будет проходить за информационным центром;
11:00 — зарядка для участников;
11:45 — торжественное открытие Всероссийской акции «Кросс нации» и награждение абсолютных победителей на дистанции 10 км;
12:00 — массовый старт на дистанцию 2023 м;
12:30 — церемония награждения победителей и призеров на дистанции 10 км и награждение победителей и призеров забега на дистанции 2023 м.
Остров Татышев
16 сентября, с 10.00
Участие бесплатное.
"Бах и Восток" Евгений Авраменко (орган, г.Калининград) 12+
Титулярный органист Кафедрального собора в Калининграде Евгений Авраменко представляет программу из сочинений Иоганна Себастьяна Баха и современных композиторов из Азербайджана: Арифа Мирзоева (родился в 1944 году) и Назима Аливердибекова (1926–1986). Кажется, что эти два музыкальных мира ничего не объединяет, однако, это не так. И Ариф Мирзоев, и Назим Аливердибеков написали свои сочинения для органа, взаимодействуя с наследием Баха. Каким предстает великий композитор через призму восточной музыкальной мысли, можно услышать на концерте.
Продолжительность — 1 час 40 минут, 2 отделения.
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
16 сентября, 19.00
Билеты 300—500 рублей.
"Гении барокко" Елена Привалова (орган, Москва) 12+
В программе «Гении барокко» прозвучат сочинения трех композиторов этого времени: Дитриха Букстехуде, Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха.
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения.
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
21 сентября, 19.00
Билеты 250—600 рублей.
"Музыка вне времени" Елена Привалова (орган, Москва) 12+
«Музыка вне времени» — это сочинения, неподвластные неумолимому ходу истории, сочинения, которые проверены на «прочность». О такой музыке мы говорим: «Шедевр!» и находим при каждом прослушивании новые тонкости, детали, радуемся своим открытиям. Эти сочинения любят исполнители как раз потому, что они не могут надоесть, ведь композиторы — вольно или невольно — заложили в них разные смыслы.
Продолжительность — 1 час 40 минут, 2 отделения.
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
22 сентября, 19.00
Билеты 250—600 рублей.
В программе открытия творческого сезона Красноярского духового оркестра прозвучат поистине легендарные произведения. Фото: krasgdo.ru
Стало доброй традицией посвящать открытие нового творческого сезона Красноярского духового оркестра юбилеям знаменитых и любимых композиторов, поэтов, исполнителей - всех тех, кто уже оставил свой след в истории мирового искусства.
2023 год невероятно щедр на юбилеи: А. Хачатурян и М. Блантер, Т. Хренников и Н. Богословский, Е. Мартынов и Д. Дассен, Д. Гершвин и Э. Морриконе и многие другие, любимые многими поколениями слушателей и зрителей!
В программе Открытия творческого сезона Красноярского духового оркестра прозвучат поистине легендарные произведения.
Дирижеры: Заслуженный работник культуры Красноярского края Илья Богов и Виталий Троян
Солисты: Валентина Ермакова, Александр Белопашинцев и Андрей Домахин.
Программу ведет Людмила Мазуровская.
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Малый концертный зал им. И. Шпиллера
Пр. Мира, 2Б
23 сентября, 17.00
Билеты 350–700 рублей.
Молодая Сибирь 2023. Резиденция
8 регионов, 72 художника, 200 произведений современного искусства и большая интерактивная программа, в который каждый найдет для себя что-то интересное.
Экскурсии по выставке
16 сентября в 12.00
17 сентября в 14.00
23 сентября в 12.00
Запись: +7 962 075 52 62
Мастер-классы
16 сентября в 13.00 / Роспись керамических бусин (6+)
23 сентября в 13.00 / Скетчинг (16+)
23 сентября в 17.00 / Коллажная симфония: искусство сочетания визуальных элементов (16+)
24 сентября в 15.00 / Живопись (16+)
27 сентября в 15.00 / Люди на пороге. Звуковые ритуалы перехода (16+)
Лекторий и дискуссии
14 сентября в 15.00 / Роль фотографии в мире с искусственным интеллектом (16+)
18 сентября в 17.00 / Кинопоказ «Ахиллес и черепаха» (18+)
19 сентября в 15.00 / Археоарт или неоархаика: какими путями идет искусство (16+)
20 сентября в 17.00 / Уличное искусство: Граффити - Стрит-арт - Паблик арт (16+)
21 сентября в 15.00 / Документальное архивирование уличного искусства. Опыт участия в крупнейших Арт-маркетах России и за рубежом (16+)
22 сентября в 17.00 / Современное искусство Красноярска: тенденции, проблемы, векторы развития
25 сентября в 15.00 / Андрей Поздеев. Произведение искусства как неоднозначное сообщение (16+)
26 сентября в 15.00 / От педагогики до международных выставок (16+)
Творческие встречи 14+
Художники расскажут о своем творчестве и ответят на вопросы аудитории.
15 сентября в 15.00 / Александр Гребенщиков, художник-график
16 сентября в 15.00 / Михаил Середкин, художник-скульптор
17 сентября в 15.00 / Антон Тхоренко, художник-график
23 сентября в 15.00 / Илья Царинный, художник-скульптор
Арт-маркетинг
16 сентября в 17.00 / Художник вне себя: как выжить художнику в Красноярске? (16+)
22 сентября в 15.00 / Магия творчества: Как быть успешным и продаваемым в современном мире (16+)
24 сентября в 17.00 / Как продвигать и продавать искусство? (16+)
28 сентября в 15.00 / Отшельник разнообразия: исследование мира через призму креативности (16+)
Академия Художеств
пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 197
ежедневно с 10.00 до 20.00
До 29 сентября
Вход свободный.
Выставка-путешествие объединила прикладное искусство разных уголков России: от Владивостока до Москвы. Фото:surikov-museum.ru
Эта выставка – путешествие. Она объединила прикладное искусство разных уголков России: от Владивостока до Москвы.
В экспозиции представлены более 200 художественных изделий декоративно-прикладного искусства из фондов нашего музея и мастерских художников.
Это уникальные произведения, созданные из фарфора, дерева, металла, глины, стекла и текстиля.
Художественный музей им. В.И.Сурикова
пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 68
До 15 октября
Билеты 150 рублей.
«Тихое искусство Штеренберга» 0+
Давид Штеренберг – представитель авангардного искусства двадцатых годов. Родился в 1881 году в Житомире. В 1905 году, еще подростком, он принимал активное участие в самообороне Житомира во время трехдневных погромов, после чего был вынужден покинуть Российскую империю. С 1906 года переехал в Париж, где прожил следующие 11 лет. Там и сформировался как художник.
Опережая развитие новых стилей, художник разработал собственную теорию минимализма в натюрморте, в которой гармонично сочетались элементы примитивизма и кубизма. На выставке представлены 30 работ из собрания Красноярского художественного музея: живопись и графика.
Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1.
Время работы: вторник, пятница, суббота и воскресенье – с 11.00 до 19.00, среда, четверг – с 13.00 до 21.00, понедельник – выходной.
До 22 октября
Вход по абонементам или билетам в музей 150-250 рублей.
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