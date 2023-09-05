Театральный сезон, хоккей и концерты сентября в Красноярске 2023: Музыка ZA Победу, регбийные матчи и открытие нового пространства в драме

Осень будет насыщенной на события Фото: ИВАНОВА Диана

Театр оперы и балета им. Д.А.Хворостовского

Откроет сезон романтический балет в трех актах и пяти картинах «Катарина, или Дочь разбойника», получивший Гран-при «Золотой Маски – 2023».

Сибирская «Катарина» событие громкое не только для нашего региона, ведь это воссоздание утерянного балета. В Красноярске решили реконструировать ушедшее из поля зрения поклонников жанра произведение, потому что считают его незаслуженно забытым. Спектакль воссоздается по материалам наследия выдающегося хореографа, либреттиста, автора знаменитой «Жизели» Жюля Перро.

9 и 10 сентября, 18.00

Билеты 500-5000 рублей.

Афиша на сентябрь

Катарсис Данте16+

15 сентября, 19.00

Новые приключения Буратино 0+

16 сентября, 12.00, 18.00

17 сентября, 12.00

Мой милый Дзанетто! 18+

Арт-кафе

16 сентября, 21.00

23 сентября, 21.00

Формула оркестра. История танго 12+

Концерт в фойе театра

17 сентября, 15.00

Гала-концерт оперы и балета 12+

Открытие 46-го сезона

22 сентября, 19.00

23 сентября, 18.00

Иоланта 12+

24 сентября, 18.00

Бесприданница 12+

27, 28 сентября, 19.00

Встречи у рояля. Под небом Парижа 12+

30 сентября, 14.00

Драматический театр им. А.С.Пушкина

«Одно из самых важных событий, которое ждет нас в текущем сезоне, – открытие нового пространства театра. Мы будем переносить спектакли с камерной сцены на новую. Это будет мультижанровым пространством, мы наполним его разными проектами, но это, по-прежнему, будет сценой театра имени Пушкина. И первой постановкой на ней станут «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. Затем в декабре выпустим еще один спектакль, уже на Большой сцене. Такой будет первая часть нашего сезона», - рассказал главный режиссер Олег Рыбкин.

В этом году труппа пополнилась тремя новыми артистами. Знакомьтесь: Даниил Воронков, Анатолий Малыхин и Анастасия Куимова.

Откроется театральный сезон 15 сентября премьерой «Коварство и любовь» в постановке Олега Рыбкина. А перед спектаклем - музыка, розыгрыш афиши с автографами артистов, фотозона и угощения.

Афиша на сентябрь

А сверху все видно 12+

15 сентября, 19.00

16 сентября, 18.00

Коварство и любовь 16+

16 сентября, 18.00

«Коварство и любовь»

Бесприданница 14+

17 сентября, 18.00

Спектакль «Бесприданница»

Я такое дерево 16+

19, 22 сентября, 19.00

Голодранцы-аристократы 16+

19 сентября, 19.00

Самоубийца 16+

20 сентября, 19.00

Горе от ума 14+

21 сентября, 19.00

Три дня в деревне 16+

22 сентября, 19.00

Тихий шорох уходящих шагов 16+

22 сентября, 19.00

О мышах и людях 16+

23 сентября, 18.00

Темные аллеи 16+

24 сентября, 18.00

Земля Эльзы 16+

26 сентября, 19.00

Он, она, окно и тело 16+

27 сентября, 19.00

Август: Графство Осейдж 16+

28 сентября, 19.00

Покровские ворота 16+

29 сентября, 19.00

ТЮЗ

Напомним, в театре юного зрителя идет большой ремонт. Масштабная работа по преображению фасада и интерьеров театра продлится до конца октября. Но ТЮЗ и во время ремонта продолжит показывать спектакли и радовать зрителей премьерами.

Основное здание в последний раз капитально ремонтировали в начале 2000-х. Здание Малой сцены было построено в 1990 году, с тех пор его не обновляли.

Афиша на сентябрь

Кабачок «Разбитое сердце» 16 +

7, 8, 22, 28 сентября, 19.00

24 сентября, 00.00

Путаница 0+

9 сентября, 11.00, 13.00

Петли 12+

9, 10 сентября, 18.00

Биндюжник и Король16+

(показ в Красноярском музыкальном театре, пр. Мира, 129)

15 сентября, 19.00

16 сентября, 18.00

Морозко 6+

(показ в Красноярском музыкальном театре, пр. Мира, 129)

17 сентября, 13.00

И грянул гром 16 +

19 сентября, 19.00

Самые добрые в мире 6+

23 сентября, 11.00, 15.00

Как дружить и ссориться правильно 6+

23 сентября, 13.00

Мир в ведерке 0+

24 сентября, 10.00, 12.00

О начале сезона в музыкальном театре в номере 13 сентября.

Концерты

Памяти Юрия Визбора 16+

Юрий Визбор — один из основоположников авторской (бардовской) песни, киноактер, журналист, писатель, сценарист, поэт, создатель жанра песни-репортажа, автор 300 песен.

В Доме художника, прямо среди картин, выступит красноярский бард Виталий Яцун с песнями «Автора репортажей в стихах».

Дом художника

пр. Мира, 56

15 сентября, 19.00

Билеты 500 рублей.

Сказ про Федота-стрельца 12+

Веселая сказка Леонида Филатова с хлесткой, остроумной сатирой настолько точна и актуальна, что ее цитирует уже не одно поколение.

Яркие образы, забавные шутки, волшебные превращения, динамичные танцевальные и пластические номера - создатели спектакля нашли множество решений, как показать знакомую и любимую сказку по-новому! Кроме того, все роли в спектакле театра «РАМПА» исполнят исключительно прекрасные дамы!

Дом офицеров

Ул. Перенсона, 20

16 сентября, 19.00

Билеты 700 рублей.

Танцевальное шоу «Ожившая легенда» 6+

Государственный театр Калмыкии «Ойраты» покажет не только уникальные калмыцкие танцы, традиционные костюмы, но и национальные мелодии.

Концертная программа «Ожившая легенда» состоит из 2-х отделений (45 минут) с антрактом.

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

21 сентября, 19.00

Билеты 200-800 рублей.

Ансамбль «Вольница»: Какого цвета лето 6+

Главные герои программы рисуют свое «веселое лето», у каждого из них оно разное. Фантазируя вместе с детьми, герои отправляются в увлекательное музыкальное путешествие по жарким странам, чтобы найти Чудо остров- место вечного лета.

Вызвать у детей положительные эмоции от звучания русских народных инструментов, желание отгадывать загадки, активно двигаться, петь знакомые песни, участвовать в играх во время действия – главная цель программы.

Продолжительность – 50 минут, 1 отделение.

Камерный зал филармоним

Пр. Мира, 2Б

10 сентября, 11.00

Билеты 250-280 рублей.

Премьера

Илья. Сказание о богатыре 12+

Это история простого человека, жившего в древнем Муроме, и оставившего свой след в народных сказаниях и былинах. О том, как воля и стремление к справедливости способны преодолеть страхи и сомнения.

Одна из важных составляющих спектакля – авторская электронная и рок-музыка в сочетании с русскими народными мотивами, которая станет частью самого действия. Текст былины будет читаться как речитатив с музыкальной подложкой или битами, исполняемыми артистами. Дополнят постановку разножанровые пластические сцены.

«Своим спектаклем мы хотим показать, что русские былины ничем не хуже комиксов или аниме, которыми сейчас увлекается подрастающее поколение. Поскольку этот жанр также богат сюжетами, то может увлечь не только детей, но и взрослых», – говорит режиссер Ольга Петухова.

Театр кукол

Ул. Ленина, 119

8 сентября, 19.00

15 октября, 15.00, 18.00

Билеты 500-550 рублей.

Коктейль «Фигаро» 16+

Новый спектакль-бар – это легкий, искрящийся коктейль из, пожалуй, самого знаменитого произведения классика французской комедии – Бомарше и не менее известных музыкальных отрывков из опер Дж. Россини «Севильский цирюльник» и В. Моцарта «Свадьба Фигаро».

Театр кукол, театральное кафе

14 сентября, 18.00, 20.00

16 сентября, 18.00, 20.00

23 сентября, 20.00

Билеты 700 рублей.

Спорт

Чемпионат Высшей хоккейной лиги сезона 2023-2024 годов 0+

«Сокол» (Красноярский край) – «Дизель» (Пенза)

Платинум Арена

Ул. Лесников, 21

8 сентября, 19.00

Чемпионат России по регби. Сезон 2023/24 0+

«Красный Яр» (Красноярск) – «Слава» (Москва)

СК «Красный Яр»

Ул. Маерчака, 57

10 сентября, 16.30

Концерты

Музыка ZA Победу! 6+

8 сентября 2023 года отмечается 80-летие Победы советских войск на Донбассе. В этот день на главной концертной сцене Красноярска соберутся почти 150 молодых исполнителей из Луганска, Донецка, Москвы, Новосибирска и Красноярска, чтобы исполнить премьеру литературно-музыкальной композиции, посвященную памятной и важной дате. Специально для этого события московским композитором Петром Корягиным создана музыкальная композиция. В ее основу положены стихи поэтов из Донецка, Москвы, Краснодара, Красноярска, Минусинска, Абакана, Железногорска, а также Тюменской и Ленинградской областей.

Особое внимание уделяется сибирякам, которые внесли свой вклад в освобождение Донбасса в памятном 1943 году.

Участниками сводного симфонического оркестра и хора станут студенты Российской академии музыки имени Гнесиных, Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского, Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева, Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, Новосибирского музыкального колледжа им. А. Мурова, Новосибирской специальной музыкальной школы.

Исполнение премьеры будет сопровождаться специальным видеорядом, подготовленным на основе архивных материалов.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

8 сентября, 19.00

Билеты 250—400 рублей.