Красноярский экс-министр транспорта Димитров сел в колонию по «делу Митволя»

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Центральный райсуд Красноярска сегодня вынес приговор экс-министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову. Он проходил обвиняемым по статье о превышении должностных полномочий в деле о скандальных хищениях на проекте красноярского метро.

Как сообщили в пресс-службе суда, Димитрова признали виновным в одном эпизоде и назначили ему 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Это почти минимальный срок – по статье, которую вменяли Димитрову, ему грозило от 3 до 10 лет. Также бывшему чиновнику запретили после освобождения еще 2,5 года заниматься госслужбой.

Напомним, Константина Димитрова обвинили в приемке изыскательских работ у «КрасноярскТИСИЗ», которая должна была провести бурение и обновить проект красноярского метро. Фактически большая часть работ была не выполнена, а документацию в итоге подделали, но Димитров все равно распорядился принять работы.

Показания на Димитрова дал председатель совета директоров компании Олег Митволь, которого обвиняют в хищениях 900 млн рублей на проекте. Гендиректор «ТИСИЗа» Юрий Шундрик накануне заявил, что компания якобы сдала работы в незаконченном виде именно по указанию Димитрова, хотя Митволь сознался в сговоре с министром.

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