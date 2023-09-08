Не пожалел даже 5-летнюю дочь: житель Красноярска расстрелял целую семью и подкупил полицейского, когда дело было раскрыто

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

55-летний житель Красноярска, подозреваемый в убийстве супружеской пары и их 5-летней дочери, дал взятку полицейскому. Об этом рассказали в краевом СК. Причем, убийство было совершенно еще 24 года назад.

Исчезновение семьи

Чудовищная история произошла еще в 1998 году. Утром 1 июня в полицию поступило сообщение. Пропал 36-летний мужчина, его 31-летняя жена и их 5-летняя дочь.

В квартиру, где жила семья сразу выехали оперативники. Там буквально все указывало на убийство. По полу были размазаны следы крови, лежали гильзы и снаряды от огнестрела. Впрочем, найти преступника сразу не удалось.

Выпили, закусили, поругались

Как выяснилось спустя 24 года, мужчина задолжал своему приятелю 20 миллионов рублей. Денег, чтобы отдать долг не было. Тогда мужчина пошел в гости к своему приятелю, чтобы договориться об отсрочке.

- Я пришел в гости, выпили, закусили, поругались. Я достал обрез, - так описал тот вечер подозреваемый.

Дальше в дело пошел и пистолет. И мужчина застрелил не только хозяина квартиры, но и его жену, а также 5-летнюю дочь Илону. После чего, он ушел из квартиры.

На место преступления вернулся ночью. Тела загрузил в кузов мотороллера и повез на дачу бывшего тестя в Ленинском районе. Там он вырыл яму и сбросил туда трупы.

Повторное расследование

В 2023 году криминалисты краевого СК и ГУ МВД решили повторно изучить все материалы дела. Они заново провели экспертизы и установили подозреваемого. Им оказался знакомый убитой семьи.

Попытка откупиться

55-летний мужчина в марте этого года узнал, что за дело снова взялись, но идти за решетку он не планировал и решил выяснить, что конкретно у следователей и полиции на него есть. Того, кто сможет узнать информацию – нашел быстро. Помочь согласился оперуполномоченный краевого МВД. Естественно, не бесплатно.

Раньше они знакомы не были. Встретились в машине полицейского. Там сотрудник правопорядка, по версии следствия, и получил взятку в 150 тысяч рублей.

Но информацию о своем деле мужчина узнал уже лично. Его задержали, и он сам стал рассказывать следователям об убийстве 24-летней давности и указал на место, где спрятал тела.

Останки нашли

Кладбищем для семьи из трех человек стал кусок земли на даче между теплицей и забором. Именно там спустя 24 года следователи и нашли тела убитых. Это произошло в конце мая 2023.

Что касается истории с взяткой, на оперуполномоченного в СК завели уголовное дело. Ему грозит до восьми лет колонии.

55-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, сейчас находится под стражей.

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