Расстрелял 5-летнюю девочку и её родителей: в Красноярске арестовали мужчину, убившего семью из-за долга

Фото: СК

В Красноярске арестован 55-летний мужчина, расстрелявший в 1998 году 5-летнюю девочку и её родителей, чтобы не возвращать денежный долг. Как сообщают в СК, уголовное дело смогли раскрыть спустя почти 25 лет.

Пятилетняя Илона Викулина вместе с родителями считалась безвести пропавшей. Вся семья таинственным образом исчезла из собственной квартиры на 26 Бакинских Комиссаров. Милиция нашла только кровь, гильзы, и следы волочения. Стали предполагать, что Викулиных убили – только вот кто это сделал? И за что? Если убили, то где тела? На эти вопросы не было ответа почти 25 лет. Из года в год волонтеры публиковали ориентировки на светловолосую девочку в надежде, что она все-таки выжила.

Так что же произошло в тот роковой день 30 мая 1998 года?

30-летний (на тот момент) Олег* (имя изменено) задолжал 36-летнему Викулину крупную сумму денег - 20 миллионов рублей (до деноминации). Возвращать долг ему было нечем, поэтому он решил попросить об отсрочке, принес алкоголь. Разговора не получилось – Викулину срочно были нужны деньги обратно, на отсрочку он никак не соглашался, слушать о том, что у Олега нет денег, а совсем скоро они появится и все отдаст, желания никакого не было. Разгорелся конфликт. В пылу ярости, Олег схватился за оружие…

Два выстрела – тело Викулина лежит на полу. На звуки выбегают испуганные жена и дочь. Доли секунды и их тела падают рядом. Успели ли они понять, что их сейчас убьют? Или все произошло совсем быстро?

Фото: СК

Олег, долго не думая, решил избавить от убитых. Для этого он отнес тела в машину и вывез их к родственнику на дачу, где сбросил в яму, а затем закопал. От остальных улик (гильзы, кровь и прочее) избавляться не стал – не захотел или не додумался, пока непонятно.

Милиция завела уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования Олег проходил свидетелем.

Спустя почти 25 лет, следователи вновь взялись за расследование уголовного дела, начали по второму кругу допрашивать свидетелей.

- В результате проведенного психофизиологического исследования злоумышленнику были предъявлены неопровержимые доказательства его причастности к совершенным убийствам и он признался в содеянном. В ходе допроса подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, которые в полном объеме согласуются с собранными по уголовному делу доказательствами, и при проверке показаний указал на место сокрытия тел, - поясняет старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Хакасии Юлия Арбузова.

Фото: СК

22 мая 2023 года на одном из дачных участков были обнаружены костные останки всех членов семьи, а также предметы их одежды.

Олег арестован, ему предъявлено обвинение по статье «убийство трех человек, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.