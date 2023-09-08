«Погибла почти вся семья»: в Туве уволили главу минлесхоза после гибели пяти человек в ДТП с машиной «Авиалесоохраны»

Фото: Владислав ХОВАЛЫГ

После жуткого ДТП в Улуг-Хемском районе Тувы, в котором погибли 5 человек, были уволены министр лесного хозяйства республики и руководитель региональной «Авиалесоохраны». Об этом сообщает глава Республики Владислав Ховалыг.

Авария произошла на 926 километре трассы «Енисей» в ночь на 8 сентября. Автомобиль ГАЗ «Вепрь» столкнулся с Хондой, в которой ехала семья. Виновником аварии оказался водитель машины «Авиалесоохраны». Проверка показала, что уровень алкоголя в его крови превысил допустимое значение в 5 раз.

В аварии погибла семья из пяти человек, которая ехала отпраздновать 135-летие основания Шагаан-Арыга и 100-летие образования своего района. Погибшие: мужчина, отец семейства – подсобный рабочий, мать – учительница родного языка, их сын – студент, а также – бабушка и тетя семьи. Их старший сын в больнице. С младшим сыном- учеником второго класса, который остался дома, сейчас работают психологи.

В итоге Владислав Ховалыг принял решение освободить от своих должностей министра лесного хозяйства Тувы – Темира Сарыг-хаа и руководителя местной «Авиалесоохраны» Алаша Куулара.

Республиканские власти создали комиссию, которая будет проводить проверки в обозначенных ведомствах. Объявлен траур районного уровня.

- Виновник был пьян, в итоге погибла почти вся семья. Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной. Что недопустимо в условиях, когда мы ведем жесткую борьбу с пьянством за рулем, - так прокомментировал трагедию глава Тувы Владислав Ховалыг.

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