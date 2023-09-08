В Туве пять человек погибли в автомобильной аварии

Фото: прокуратура Республики Тыва

Ночью 8 сентября на территории Улуг-Хемского района Тувы произошло ДТП, в котором погибло пять человек. Прокуратура республики контролирует установление всех обстоятельств трагедии.

В 01:40 в правоохранительные органы поступило сообщение об аварии на 926 километре автодороги «Енисей» с участием машин ГАЗ «ВЕПРЬ» и Honda Stepwgn Spada. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой». На месте погибло 4 пассажира, еще один скончался в больнице.

Фото: прокуратура Республики Тыва

- Улуг-хемцы готовились сегодня отпраздновать 135-летие основания Шагаан-Арыга и 100-летие образования своего района. Оперативно принято решение о переносе юбилейных мероприятий на следующую неделю, - написал в своем тг-канале Владислав Ховалыг, глава республики Тыва.

Фото: прокуратура Республики Тыва

На место выехал прокурор республики Сергей Дябкин, работают все оперативные службы. Координацию от имени Правительства ведет Виталий Монгушевич Бартына-Сады, заместитель Владислава Ховалыга.

Фото: прокуратура Республики Тыва

Позже стало известно, что среди участников аварии был транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза – ГАУ РТ «Авиалесоохрана». По предварительной информации полиции, водитель этой машины был пьян. Предельный уровень превышен почти в пять раз.

Глава Тувы принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования республики, а также руководителя «Авиалесоохраны». Создана правительственная комиссия, начались служебные проверки в подведомственных учреждениях.

- В трагедии погибла целая семья из Дзун-Хемчика. Мать была учительницей родного языка Элдиг-Хемской школы, отец трудился подсобным рабочим. Сын был студентом. В машине находились бабушка и тетя этой семьи. Старший сын, получивший травмы в этом же ДТП, госпитализирован. С младшим сыном второклассником, который был дома, работают психологи. Дети в один момент стали сиротами. Социальный блок вместе с администрацией Дзун-Хемчика начала оказывать помощь по организации похорон, оформления документов, выделения финансов. Учитывая трагедию для всего Дзун-Хемчика, поддержал решение местных властей об объявлении траура кожуунного уровня, - добавил Ховалыг.