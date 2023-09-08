Фото: Владислав Ховалыг в социальных сетях

Участником смертельного ДТП в Туве стал транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза — ГАУ РТ «Авиалесоохрана». Об этом в социальных сетях сообщает Владислав Ховалыг, глава республики.

По предварительной информации полиции, водитель машины был сильно пьян. Предельный уровень содержания алкоголя в организме превышен почти в пять раз.

Ховалыг принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования региона, а также руководителя «Авиалесоохраны». Уже создана правительственная комиссия, начались служебные проверки подведомственных учреждений.

Выяснилось, что в трагедии погибла семья из Дзун-Хемчика. Мать была учительницей тувинского языка в школе, отец трудился подсобным рабочим, а их сын был студентом. В автомобиле находились бабушка и тетя. Старший сын, получивший травмы, сейчас находится в больнице. С младшим ребенком, который остался дома, сейчас работают психологи. Администрация начала оказывать помощь в организации похорон и оформлении необходимых документов. Родственникам будет оказана финансовая поддержка. Объявлен траур кожуунного уровня.

- Мы каждый раз всей республикой содрогаемся слыша о крупных ДТП с человеческими жертвами. Однако очень быстро забываем о них и нарушения на дорогах продолжаются, - написал Владислав Ховалыг.