Избирательные участки открыты с 8 часов утра, а закрываются в 20:00 Фото: Мария ЛЕНЦ

Явка на выборы губернатора в Красноярском крае по итогам второго дня голосования составила 24,22%. Такие данные публикует краевой избирком. Рассказываем о явке на выборы губернатора в Красноярском крае 9 сентября в Красноярском крае

Явка на выборах губернатора в Красноярском крае 9 сентября 2023

В первый день на выборы главы региона пришли 24,22% избирателей. Информацию публикует ЦИК.

Как работают и когда закроются участки в Красноярском крае на выборах губернатора 2023

Избирательные участки открыты с 8 часов утра, а закрываются в 20:00. Их в нашем регионе больше двух тысяч. Голосование будет идти еще один день - 10 сентября. Узнать, где находиться ваш участок можно на сайте ЦИК или с помощью портала Госуслуг.

А вот проголосовать дистанционно в нашем крае нельзя. ДЭГ запустили в этом году в 24 регионах страны.

Прикрепиться к участку не по месту прописки также уже не выйдет. Это надо было делать на портале Госуслуг не позже, чем за 3 дня до старта выборов.