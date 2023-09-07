В Туве нашли пропавшую с чабанской стоянки девочку

Скриншот: видео МЧС Республики Тыва

7 сентября в Бай-Тайгинском районе Тувы нашли пропавшую с чабанской стоянки девочку. Об этом рассказали в МЧС по региону.

Напомним, что ребенок пропал вечером 6 сентября. По версии республиканской прокуратуры, около 18 часов на чабанской стоянке в местечке Сукпак села Кара-Холь Бай-Тайгинского района девочка осталась со своей тетей. В какой-то момент малолетняя вышла из юрты и пропала. Родственники самостоятельно пытались ее найти, но это не дало результатов. Они обратились в правоохранительные органы.

Сегодня утром следственный комитет завел уголовное дело по факту исчезновения трехлетней девочки. Такая мера позволяет расширить круг возможностей для поисков подростка.

К счастью, днем девочку удалось найти. По оперативным данным МЧС, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Других подробностей пока нет.

В поисковых работах были задействованы сотрудники МВД «Барун-Хемчикский», работники администрации района и села, местные жители, родственники и спасатели.