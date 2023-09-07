В Туве заведено уголовное дело по факту исчезновения трехлетней девочки

Фото: Мария ЛЕНЦ

7 сентября следственный комитет по республике Тыва завел уголовное дело по факту исчезновения трехлетней девочки. Сообщение о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы в 7 часов утра.

Напомним, что вечером 6 сентября девочка ушла с чабанской стоянки близ села Кара-Холь Бай-Тайгинского района. Сначала ребенка самостоятельно искали родственники, но результатов это не дало. Они обратились в полицию.

Уголовное дело заведено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица). Такая мера позволяет расширить круг возможностей для поисков подростка.

Сейчас поисковые мероприятия продолжаются. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.