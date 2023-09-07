Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2023 5:50

В Туве заведено уголовное дело по факту исчезновения трехлетней девочки

Вечером 6 сентября ребенок ушел с чабанской стоянки близ села Кара-Холь Бай-Тайгинского района
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

7 сентября следственный комитет по республике Тыва завел уголовное дело по факту исчезновения трехлетней девочки. Сообщение о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы в 7 часов утра.

Напомним, что вечером 6 сентября девочка ушла с чабанской стоянки близ села Кара-Холь Бай-Тайгинского района. Сначала ребенка самостоятельно искали родственники, но результатов это не дало. Они обратились в полицию.

Уголовное дело заведено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица). Такая мера позволяет расширить круг возможностей для поисков подростка.

Сейчас поисковые мероприятия продолжаются. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ