«Идеальное место для фридайвинга»: на Таймыре установлен рекорд по погружению в воду с задержкой дыхания

Фото: Александр Акивис

Мы уже рассказывали о том, что Таймыр готовится принять самые северные соревнования по фридайвингу «Глубина Путорана 2023». И вот погружение в воду без аквалангов состоялось. Место действия – одно из самых красивых и загадочных мест страны – фьордовое озеро Лама, расположенное в северной части плато Путорана. Участники – сильнейшие ныряльщики, рекордсмены Гиннесса, чемпионы мира и Европы и многократные призеры чемпионатов России.

Нафис Сиразетдинов

Среди титулованных спортсменов – 34-кратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов, рекордсменка Гиннесса по статической задержке дыхания в ледяной воде Мария Ольшевская, чемпион Европы и вице-чемпион мира Михаил Брянцев, а также Марк Кисурин, Кристина Исеева, Андрей Жданов. Участники состязались в двух дисциплинах: свободное погружение с задержкой дыхания по тросу и ныряние в глубину в ластах с постоянным весом. Все дни соревнований светило солнце, однако температура воды на поверхности Ламы составляла всего 10-12 градусов. В глубине – и вовсе не выше 5 градусов.

- В Ламу я погрузился на 100 метров в дисциплине CWT — ныряние в моноласте. Здесь довольно холодно, но несмотря на это, было комфортно. Озеро Лама оказалось идеальным местом для фридайвинга, - комментирует Алексей Молчанов. Он же лидер соревнований по итогам двух дней, и он же установил новый рекорд России с погружением в воду на 100 метров на задержке дыхания в самой северной точке.

Фото:Нафис Сиразетдинов

- Я, как и все люди, чувствую холод, - рассказывает участница соревнований Мария Ольшевская. - Да, действительно, я мёрзну во время погружения, но это очень интересная работа над собой: когда ты сталкиваешься с таким стрессовым фактором и понимаешь, что можешь с ним совладать, и у тебя получается расслабиться так же, как в комфортных условиях. Это чувство тебя согревает.

Кроме профессиональных спортсменов, в соревнованиях приняли участие начинающие фридайверы из Норильска. Все они предварительно прошли обучение на курсе по фридайвингу, состоящем из трех этапов освоения техники по специальной системе. В составе норильской команды – Максим Миронов, Екатерина Иванова, Фёдор Трухин и Вячеслав Огнев.

Фото:Александр Акивис

- Участие в «Глубине Путорана» стало для меня настоящим праздником. И одновременно серьёзной проверкой, потому что во фридайвинг я пришла совсем недавно. Смогла погрузиться по тросу на руках на 20 метров, а в ластах – на 16. Думаю, это только начало! – говорит норильчанка Екатерина Иванова.

- Фридайвинг – это и возможность изучать подводный мир, и отличный способ познания себя. Проект по развитию этого нового для Таймыра вида спорта в этом году запустили Агентство развития Норильска совместно с Федерацией фридайвинга, при поддержке «Норникеля». Мы провели первый обучающий курс для жителей Норильска, наставниками северян стали сильнейшие действующие ныряльщики. Фестиваль «Глубина Путорана 2023» позволил нескольким выпускникам курса попробовать свои силы в компании именитых фридайверов, получить первый серьезный соревновательный опыт, - рассказал подробнее участник соревнований, директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Фото:Нафис Сиразетдинов

В дни фестиваля «Глубина Путорана 2023» гуру фридайвинга открыли для начинающих ныряльщиков еще больше секретов правильного дыхания под водой. Главное – оставаться спокойным, ведь фридайвинг – это в первую очередь про умение осознанно расслабляться. Остается только пожелать развития этого удивительного вида спорта за Полярным кругом. Это и уникальный опыт для профессионалов, и вдохновляющий шанс для новичков.