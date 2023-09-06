В Красноярске волонтеры провели экологическую акцию на острове Молокова

Фото предоставлено участниками акции

Левобережный оператор помог волонтерам вывести с площадки более 50 мешков мусора

Участники программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» во время субботника собрали более 50 мешков мусора, а спецмашина КРК вывезла собранное на специализированный полигон.

Фото предоставлено участниками акции

В экологической акции «Мир в твоих руках», проходившей в Красноярске на острове Молокова, приняли участие 32 активиста. Эта природная зона – излюбленное место отдыха горожан, но, к сожалению, далеко не все оставляют после себя чистоту и порядок. Последствия пикников регулярно убирают волонтеры во время экологических акций.

Фото предоставлено участниками акции

«Совместными усилиями ребята собрали больше 50 мешков разных видов отходов. Приятно видеть, как забота об экологии объединяет молодых людей из разных уголков России. За время экоакции они узнали много нового об экологичном образе жизни и утилизации отходов. Надеюсь, что, вернувшись домой, они будут активно применять новые знания на практике и делиться ими с друзьями и близкими», – сказал руководитель программы развития «Другое Дело» АНО «Россия – страна возможностей» Кирилл Хвиль.

Фото предоставлено участниками акции

В «Красноярской рециклинговой компании» отметили, что весна и осень – горячая пора для защитников природы, экологических волонтёров. В это время проходит много акций и субботников, а левобережный оператор всегда отзывается на просьбы помочь с вывозом собранного мусора.