В Лесосибирске будет праздник здоровья «Карапузы, на старт!»

Cемейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!» под девизом – «Расти здоровым, малыш!» Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в десяти городах Енисейской Сибири идет фестиваль «Столица здоровья», организованный медиагруппой «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки». В каждом городе фестиваля состоится фирменный семейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!» под девизом – «Расти здоровым, малыш!».

Семейный праздник здоровья состоится в субботу, 23 сентября, в ФСЦ «Енисей». Организаторы приглашают карапузов Лесосибирска от 8 месяцев до 4,5 лет. Вести здоровый образ жизни можно и нужно с пеленок!

Что будем делать? Ползать, бегать, играть, фотографироваться. Несколько площадок будут посвящены здоровью и красоте: бесплатная диагностика стопы, измерение артериального давления взрослым и малышам, консультации о детских витаминах, для мам – о новинках аптечной косметики.

Свои фотоуголки, развлекательные и познавательные площадки, где можно будет рисовать, играть, читать, бегать с гигантскими мячами и просто бегать откроют организаторы и партнеры праздника. Специалисты Социального фонда России ответят на вопросы о материнском капитале.

Что будем делать? Ползать, бегать, играть, фотографироваться! Фото: Мария ЛЕНЦ

Суперсобытие праздника – старты для карапузов. Первые в жизни для многих. Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию, а ее протяженность зависит от возраста:

- от 8 месяцев до 1 года – 7 метров;

- 1–2 года – 13 метров;

- 2–3 года – 13 метров;

- 3–4,5 года - 26 метров (по 15 метров туда и обратно).

Необходима предварительная регистрация.

Все дети получат фирменные медали, именные дипломы и сувениры. Время не фиксируется, в этих стартах здоровья – победители все.

Организаторы предлагают участникам создать праздничный образ карапузам или всей семье - прийти в костюмах. Темы для образов – здоровый образ жизни, витамины, овощи и фрукты – любое творчество приветствуется. Вы сами получите удовольствие и от процесса, и от результата. Победители будут выбраны зрительским голосованием в каждой возрастной группе. Вам для вдохновения – видео малышей Минусинска в костюмах.

Регистрация на праздник «Карапузы, на старт!» в Лесосибирске стартует 6 сентября 2023 года и продлится до полного комплектования групп.

Для регистрации отправьте заявку-письмо на электронный адрес karapuz_2023@bk.ru: в заявке укажите город, имя, фамилию (отчество не нужно), обязательно полную дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, телефон. Через 1-2 дня вы получите ответ с результатами регистрации. Проживание (регистрация) в Лесосибирске – обязательное условие.

Работа развлекательных площадок с 9.30.

Торжественное открытие праздника в 10.00.

Все подробности именно формата праздника «Карапузы, на старт!» в вопросах и ответах здесь

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, а также администрации Лесосибирска, Центральной библиотечной системы Лесосибирска, ТО Управления социальной защиты по г.Лесосибирску, «Комплексного центра социального обслуживания населения «Лесосибирский», Лесосибирского медицинского техникума, ФСЦ «Енисей», Енисейского педагогического колледжа.