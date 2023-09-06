Жителей Лесосибирска приглашают на фестиваль «Столица здоровья»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровый образ жизни с пеленок и активное долголетие – главные темы фестиваля, который пройдет в Лесосибирске 22 и 23 сентября 2023 года.

Образовательная площадка фестиваля «Столица здоровья» откроется 22 сентября в Центральной городской библиотеке Лесосибирска по адресу ул. Белинского, 11 и будет работать с 12.00 до 15.00.

Вход – свободный, все услуги предоставляются бесплатно.

В программе:

* Лекции о здоровом долголетии, рациональном питании, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, горожан серебряного возраста.

* Площадки «Ваше здоровье»: измерение артериального давления, диагностика остроты зрения, чистка очков, диагностика стопы, проверка слуха.

* Дегустация чаев из трав, собранных в Сибири.

* Презентация натуральной аптечной косметики, изготовленной фармацевтами Сибири.

* Консультации специалистов территориального отделения Управления социальной защиты по г. Лесосибирску и «Комплексного центра социального обслуживания населения «Лесосибирский» об услугах для пожилых людей в части ухода и заботы, субсидий и льгот.

* Консультации сотрудников отделения Социального фонда России по Красноярскому краю об электронных сертификатах на приобретение технических средств реабилитации.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все гости фестиваля получат журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте, свежую прессу. Главными помощниками образовательной части фестиваля станут волонтеры-медики Лесосибирского медицинского техникума.

В течение всего фестивального дня в библиотеке будет работать площадка утилизации лекарств. Очень важно для сохранения природы не выкидывать лекарства в мусор, а правильно утилизировать. Лесосибирцев просят перебрать домашние аптечки и принести все ненужное на утилизацию.

Самые юные горожане от 8 месяцев до 4,5 лет, их родители, бабушки и дедушки станут участниками фирменного семейного праздника здоровья «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!», который состоится 23 сентября в ФСЦ «Енисей».

Необходима регистрация, все подробности здесь.

Лесосибирск – седьмой город фестиваля «Столица здоровья». В 2023 году он проходит в десяти городах Енисейской Сибири и объединяет тех, кто хочет как можно дольше оставаться здоровыми, и тех, кто готов в этом помочь.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, а также администрации Лесосибирска, Центральной библиотечной системы Лесосибирска, ТО Управления социальной защиты по г.Лесосибирску, «Комплексного центра социального обслуживания населения «Лесосибирский», Лесосибирского медицинского техникума, ФСЦ «Енисей», Енисейского педагогического колледжа.