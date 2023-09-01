«Про меня говорили: ненормальная, в окопы собралась!»: мама троих детей похудела на 72 кг и ушла добровольцем на СВО

Библиотекарь, мама троих детей похудела на 72 кг и ушла добровольцем на СВО. Фото: архив семьи.

- Про меня говорили: ненормальная, в окопы собралась! А я по зову души, не за выплатами, - признается 39-летняя Олеся Диденко из Красноярского края. Ее история поражает: скромный библиотекарь, мама трех детей, младшему из которых всего шесть, похудела на 72 кг и ушла на СВО – добровольцем. Как все было, Олеся рассказала «КП» - Красноярск.

С детства мечтала о погонах

Яркая, голубоглазая блондинка, такие обычно грезят о подиуме. Но не она: «Всю жизнь мечтала носить погоны. Отец когда-то служил в милиции. Может, передалось с генами».

Однако судьба распорядилась по-иному. После школы девчонка из Заозерного (райцентра в ста километрах от Красноярска) поступила в техникум на бухгалтера. Времена были непростые, а так всегда при деньгах.

- Вернулась и все же пошла… в военкомат. Но мне сказали: не там училась. Была бы медиком или программистом, взяли на ура. Других должностей для девчонок не было. Ходила к ним два года, но все зря.

В библиотеке очутилась случайно. Вместо погон – карточки да формуляры. Вместо службы – клубы и конкурсы. Впрочем, она не унывала, в новое дело ушла с головой.

- Больше всего нравилось, когда поступали новые книги. Откроешь, такой запах и хруст! Были и сложности: боялась говорить на публику. Но у меня такой характер, всегда делаю то, что пугает. И страх отступает.

Мужа нашла в библиотеке

Так уж совпало: там же, на работе, Олеся познакомилась с будущим мужем.

- Семен был электриком в охранном предприятии, которое обслуживало нашу библиотеку. Недавно вернулся из армии, прошел Чечню. Смотрю, кареглазый, крепкий. И какой-то, знаете, хороший, неиспорченный что ли… Потом уже выяснится, мы оба положили друг на друга глаз.

Ей 22, ему 21. Первое время смущались. Но тут подключились коллеги, причем с обеих сторон: «Ты посмотри, какой парень (девушка)!». Вот и сосватали.

Олеся и Семен поженились через месяц после знакомства. Они вместе уже 17 лет. Фото: архив семьи.

- Семен раз пришел в библиотеку на чай с тортиком, другой. И тут я уезжаю к Кемерово, поступать в институт культуры. А он так заскучал. И давай мне звонить! По ночам говорим, утром бегу на экзамены. Так продолжалось две недели. Я приехала. И еще через две недели мы подали заявление в ЗАГС. А что тянуть? Ответственный, добрый, справедливый, в нем есть все, что я хотела видеть в своем муже. И не ошиблась. 25 ноября будет 17 лет, как мы вместе. Живем душа в душу.

В 2007-м у них родился первенец, Владислав, в 2010 еще один – Елисей, в 2016-м – третий, Костя. Трое парней, и все как на подбор – копия отец!

- Оказалось, муж – идеальный папа. Поменять памперс, накормить, встать ночью – запросто. Походы с детьми в поликлинику всегда на нем. Так удобнее, он работал посменно - на жд, выучился на машиниста, а я там же, в библиотеке.

Всегда и везде были вместе. Фото: архив семьи.

Каждый ребенок +20 кг веса

Все бы хорошо, но из-за родов у Олеси появился лишний вес.

- Когда выходила замуж, была обычной. Но с каждой беременностью пришло по 20 кг. Это у нас наследственное: мама, бабушка, все полные. После третьего ребенка весила 147 кг, при росте в 164 см. Конечно, тяжело. Отказывали ноги, болела спина. Но я не унывала. Следила за домом, огородом.

Каждая беременность - плюс 20 кг. Фото: архив семьи.

Помогала мужу строить дом – могла даже таскать бревна! И он в долгу не оставался. Мыл полы, копал грядки. Не попрекнул ни разу: тебе бы похудеть. Наоборот, все твердил: «Ты красивая, моя».

- Так продолжалось до пандемии. Я почти 20 лет отработала в библиотеке, болела за свое дело. Но успела получить еще три высших образования: менеджер государственного и муниципального управления, учитель истории, инспектор по охране труда. Меня звали на повышение. Но в библиотеке не отпустили – назрел конфликт.

Семен всегда говорит: ты у меня самая красивая!

Тогда она поняла: надо все менять. Кардинально! И начать с себя.

- Сначала мне сделали операцию, минигастрошунтирование (исключение части ЖКТ из пищеварительного цикла – прим.ред.). После нее ушло 20 кг веса. Потом разработали меню, в основе – белок и овощи. Алкоголь, сахар, жирное, жареное – табу. Можно есть по пять раз в день. Но по 250 граммов, не больше! Я сладкоежка, самым трудным было отказаться от шоколада. А на этой диете пару долек горького – разрешается, ура.

Олеся и ее любимые мужчины - муж и трое сыновей. Фото: архив семьи.

Стройность, танцы, байк

Наступила весна – выбралась в парк, чтоб заняться ходьбой. Прошла первые 500 метров. Ноги заболели, хоть плачь! Перепугалась: как же дальше? Через боль, усталость – стала понемногу добавлять. Полтора километра, три, пять… Вскоре легко наматывала круги. Но не унималась: нашла фитнес-тренера, уговорила взять ее, подобрать индивидуальную программу.

Путь к стройности дался нелегко, но она смогла. Фото: архив семьи.

- Первая тренировка, у меня подскакивает давление, начинается рвота. Но натура брала свое: буду плакать, но идти вперед. Получается, с утра я ходила по парку – по 10 км в день быстрым шагом. Брала с собой резинки, делала упражнения для рук и спины. Вечером - фитнес. Еще купила эллиптический тренажер. И перед сном добавляла его. Так с весны до зимы сбросила 60 кг! Потом снова пошла к хирургам. И пережила еще две операции – убрала лишнее с живота, подтянула кожу на руках спине и груди.

Сейчас Олесе трудно себя узнать на прежних фото. Фото: архив семьи.

Всего постройнела на 72 кг. Раньше носила 74 размер, а теперь 46-48, рекорд!

- Смотрю на свои фото из прошлой жизни, не понимаю, что это я. Там другое лицо. А сейчас могу все. Раньше встанешь на колени на фитнесе – боль адская. Теперь – пожалуйста! Увидела куртку в детском отделе, купила и ношу. Изменился даже внутренний мир. Раньше была резкой. Стала гораздо нежнее. Чувствую себя лет на 25.

Похудев на 14 размеров, укротила байк. Фото: архив семьи.

Научилась водить мотоцикл, записалась на танцы.

- После операции руки было поднимать нельзя. А нам к празднику надо разучить новый танец. И куда денешься? Больно, но я занималась. Врач потом ругала, что собой жертвую. Ну, не могла я подвести своих девчонок! Как оценил мое преображение муж? Стал даже немного ревновать, но в шутку.

Ушла добровольцем

С началом СВО для Олеси изменилось все. Опять вернулась прежняя мечта – служить.

- Мне нужно туда попасть. С этой мыслью засыпала и просыпалась. Все говорят: это не девочкин долг. А кто так решил, почему только мужчины обязаны Родине?

Стала говорить об этом своим. Семену мысль не понравилась, он многое видел, был в Чечне. Но я стояла на своем. И постепенно он, видимо, свыкся. Детям сейчас 16, 12 и 6 лет. Я старшему сыну сказала: «Влад, хочу уйти служить!». – Мам, а тебе это надо? – Надо. Я чувствую так сердцем.

Сейчас она служит по контракту. После окончания собирается остаться в армии. Фото: архив семьи.

На госуслугах подала заявку: собираюсь стать добровольцем. Мне ее одобрили. Но наш военкомат отказал: нет военного билета, медобразования. Плюс еще многодетная мать.

Расстроилась, а тут звонит знакомая, она работает в больнице: «Олеся, слышала, ты собиралась на СВО. Я тоже хочу, а одной страшно. Может, окончишь курсы? Я тебя дождусь и уйдем вместе». Так я и сделала. Два месяца, и получила корочки - младшая медсестра по уходу за больными.

Подписала контракт на год. И с 1 августа я в части. Как оставила детей? Семен – мой тыл, с ним дети досмотрены на 100%, накормлены. Волнения нет ни капельки. И еще помогает моя мама.

Она переживает больше всех. Подруги тоже плакали, подарили мне игрушку-оберег, бегемотика: «Возьми с собой, принесет тебе удачу!».

Служить Родине, быть кому-то полезной Олеся мечтала с самого детства. Фото: архив семьи.

Меня взяли лаборантом санитарного взвода. Но, когда прибыла в часть, позвали работать в кадры, оставили. Пока мы в Сибири. Когда поедем на место, точно не знаем.

Про меня говорили: ненормальная, на войну собралась! Но я тут не одна женщина. Со мной служит девочка 23 года, уже лейтенант.

Смотрю на нее и думаю: нас мало таких, которые не за выплатами, а идут по зову сердца. Она из обеспеченной семьи, а выбрала такую профессию. Заключила контракт на три года. Говорит, душа требует.

Если нужно будет выйти на поле боя, я, конечно пойду. Буду спасать раненых. Готова помогать. Когда окончится СВО, дай Бог, все будут живы, хочу остаться на службе.