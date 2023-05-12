«В ночь перед гибелью сына меня мучили кошмары»: красноярский доброволец Денис Хамитов ценой жизни вынес сослуживца с поля боя под обстрелом

Денис «Тайга» Хамитов Фото: соцсети

…Я уже готовился к тому, что будет нужно пожертвовать собой, в плен я бы не сдался. Ранение было слишком тяжелым, наши далеко... Отстреливался, рядом лежала граната, в голове мысль, что не сдержал слово, данное дочери – вернуться живым. Отсчитываю последние минуты, и тут понимаю, что ко мне кто-то ползет. Смотрю – «Тайга» (позывной – прим.ред.). Добрался до меня, улыбнулся, пристегнул меня за карабин к себе, и потащил. Перебитого, тяжеленного – чтобы вы понимали, мой вес 60 килограммов, сверху еще обмундирование штурмовика килограмм 80, оружие. А парнишка щупленький, но упертый. Всю «дорогу», а это около 200 метров, тащил меня, подбадривал. Вокруг пули свистят, перестрелка, а он улыбается и тянет. «Вытащу, прорвемся!». Благодаря ему я жив…

Фото: соцсети

Высокий, милый и улыбчивый мальчишка, с очень взрослым взглядом и железным, суровым характером. 19-летний Денис Хамитов из Красноярска шесть раз пытался попасть добровольцем на СВО. Упорство и характер сделали свое – боец с позывным «Тайга» дважды заходил «за ленточку» в роли медика. На его счету несколько десятков спасенных жизней. Он без долгих размышлений бросался вытаскивать раненых товарищей из самого пекла, а также отказывался оставлять тела убитых сослуживцев на растерзание врагу. В одной из таких вылазок его не стало… Все, что осталось матери на память о герое – часы, кошка, Орден Мужества, которым Дениса наградили посмертно, и сотни сообщений от сослуживцев Тайги с соболезнованиями и благодарностями. За их спасение, за то, что вырастили Дениса смелым, честным и настоящим героем.

Все, что осталось маме на память - фотографии, часы и Орден Мужества

ЛЮБОВЬ К ОРУЖИЮ С ДЕТСТВА

- Денис на вид только такой милый зайчик. На самом деле белым и пушистым он никогда не был, - рассказывает «КП»-Красноярск» о бойце его мама Светлана. – Он очень честный, открытый, эмоциональный. Делал так, как решил. Характер у него жесткий, хлесткий. В то же время очень хохотливый, любящий. У него не было полутонов, либо черное, либо белое. Очень сложно с ним было местами. Непросто.

Любовь к оружию – с детства. Он еще в подростковом возрасте интересовался баллистикой, они с крестным ездили на стрельбища. Стрелял очень хорошо. Мы не поощряли, но и не запрещали. Сначала пошел учиться на мастера сварочного дела, увлекался кузнечеством. «Ножи буду ковать». А потом вся эта любовь переросла в то, что «хочу работать на оружейном заводе инженером». Затем увлекся политикой – очень много изучал, читал, занимался этим. Он себя искал, долго искал, чтобы дело его было ему по душе. Бросил учебу в Красноярске, приехал ко мне в Евпаторию (семья на тот момент переехала на юг России, а Денис остался в Сибири – прим.ред). Сказал, что учиться ему скучно. Приехал помогать к нам на базу отдыха – варил тут (имеется в виду выполнял сварочные работы – прим.ред.), получил права. Сказал, что будет искать себе профессию. Я приняла его выбор – 19 лет всего, пусть пробует разное. Интересно, что нашел там, где я совсем не ожидала…

Фото: соцсети

СКАЗАЛ, ЧТО УШЕЛ В ПОХОД С ДРУЗЬЯМИ…

Особого рвения к службе на СВО мама у Дениса не видела. Он об этом не говорил, желания какого-то не проявлял. Не было такого, что «Уйду на СВО!». Нет. Все изменилось летом 2022.

– Мы отмечали его 19-летие в ресторане. Потом он ушел с друзьями гулять. Пришел задумчивый. Сейчас понимаю, что это не типичное для него состояние, когда он очень погружен в свои мысли. А он уже вынашивал план, - вспоминает мама бойца.- Спустя наверное неделю-две, заявил, что идет с ребятами в поход. Дали ему две палатки, собрали его. А через несколько дней он позвонил моему мужу: «Я в Ростове на сборном пункте, ухожу добровольцем». А перед отъездом, он еще сказал мне «Мам, давай обнимемся». А Денис не особо это любил делать, не тактильный был. Только когда хотелось самому. Я ему еще ответила: «Господи, чего обнимемся, в поход же идешь ненадолго».

Мальчишка с очень взрывным характером Фото: соцсети

Светлана тяжело принимала решение сына:

- В тот момент, когда Денис позвонил и сообщил, у меня просто в глазах потемнело, я не могла ничего сказать. Плакала, просила одуматься. Принимала этот факт долго, но… Но вот куда деваться, сын решил, - рассказывает женщина.

Первая попытка прорваться туда оказалась неудачной. У парня не было военника, плюс проблемы с сердцем. Его вернули обратно. Денис практически с порога заявил – «Мама, я все решил, я буду пробовать еще, я все равно туда уйду, можешь даже не пытаться меня остановить». Он прятал все свои документы, с кем-то списывался бесконечно, что-то решал, комиссии проходил. Сам. В конечном итоге он туда попал. Шесть раз он заходил на полигон. На седьмой раз его взяли.

МЕДИЦИНА СТАЛА ЕГО ПРИЗВАНИЕМ

- Я уже говорила, что Денис нашел себя в той сфере, которую никто от него не ждал. Я хоть и сама медик, но интереса у сына к этому особо не видела. Моего упрямого мальчика в конечном итоге забрали в «Барсы» (Боевой Армейский Резерв Специальный – прим.ред.) санинструктором. Так он стал медиком. Я очень была поражена – у него оказался невероятный талант. Он чувствовал человека.

По словам Светланы, Дениса учил боец с позывным «Байкер» в полевых условиях. И её сын схватывал все на лету. Благодаря сослуживцу он получил очень много реального практического опыта. Не просто перевязки делал, а серьезные вмешательства проводил.

Фото: соцсети

- То, что я знала лишь в теории, он с легкой руки исполнял на практике. Трахеотомию проводил (рассечение трахеи для обеспечения дыхания – прим.ред.) Я была в шоке. Это же сложно, нужно все грамотно провести, чтобы не навредить. А он мне на это заявлял: «Мама, там некогда было ждать врача, решаться и бояться тоже, у меня человек задыхался, я все рассек, трубку от шприца вставил и готово. Боец жив».

Адреналин в сердце колол. Там нужно ставить укол под определенным углом, между вторым и третьим ребром, очень тонкая и опасная процедура. Я это знаю только по книжке, по наглядным пособиям. А он сделал укол и сразу попал как надо. Страха не было совсем, просто брал и делал, - вспоминает мама.

Когда Денис вернулся первый раз, он очень переживал, что мог чем-то там заразиться. Чьей только крови не было на руках, все же без перчаток, некогда их натягивать было, а на пальцах и трещинки, и ранки. Мама вместе с ним ходила сдавать анализы, проверяли Тайгу на различные инфекции. Но обошлось без последствий.

Фото: соцсети

РАДОВАЛСЯ, КАК РЕБЕНОК

В сентябре 2022 года Денис впервые попал «за ленточку». Их батальон стоял под Дробышево. Там они попали в окружение и простояли 14 дней. В последний день окружения, когда возникла возможность их вывести, он спас своего первого бойца.

- Им создали коридор, но были серьезные прилеты. Денис собирал все свои медицинские принадлежности, когда на его глазах ранили сослуживца – Денис называл его «Монахом», трёхсотым (код, обозначающий раненых солдат – прим.ред.). Как он говорил, тогда он впервые в жизни испугался. Он стоял один в поле, до ВСУ 200 метров, у него рядом трёхсотый, и надо что-то делать. К нему прибежал командир его четверки, орал на него благим матом, так как там машину уже практически ушла, но он успел их задержать. Кричал, что нет «Тайги», нужно дождаться.

Фото: соцсети

Денис побежал за раненым, накинул его на себя, дотащил до командира и они вместе уже добежали до машины. Он когда рассказывал это, радовался как ребенок. Что он смог спасти, не оставил, вынес. Мое сердце разрывалось в тот момент на части – от страха за сына, и от гордости за него.

Как рассказывает мама Дениса, он многих вытащил, больше двух десятков бойцов… Многие до сих пор пишут Светлане, говорят, что не выжили бы без него. А одного парня – «Шум» - он два раза вытащил на себе. Недавно женщине сообщили, что он зашел на передовую в третий раз, когда Тайги уже не было в живых, и его убили…

В ДЕНЬ ГИБЕЛИ СЫНА МЕНЯ МУЧИЛИ КОШМАРЫ

Денис получил две серьезные контузии во время своего первого похода «за ленточку». Обе – во время прилетов. Во время первой у него были проблемы с левым глазом, он практически перестал им видеть. Мама ему говорила, что это серьезно, нужно возвращаться, пролечиться. Он же ей отвечал, что нет, пока может еще работать.

Фото: соцсети

- Командир его четверки все-таки смог на него повлиять, Денис решил выйти. Когда он шел к машине, чтобы ехать в тыл, то был прилет. Его накрыло волной, осколок попал ему в спину, в бронежилет. Мы ему хороший купили, дорогущий. И сынок говорил, что он его спас. Если бы не броник, то он бы не вернулся. Ранение было сильное, Денис ничего не чувствовал все, что ниже пояса. Все работало, но ощущений не было.

Спустя время Денис наконец оказался дома. Сбежал из госпиталя, устав там лежать. И вновь начал пытаться вернуться на передовую.

- Он сказал мне, что выписали, здоров, и вновь собрался на передовую. А где документы из госпиталя? В тумбочке забыл. Они, кстати, пришли позже, там и диагнозы были, и прочее. Но только тогда, когда он уже был там. Слишком поздно.

Второй раз отпустить сына Светлане было еще сложнее, чем в первый:

- Мы его провожали, я плакала очень, не могла отпустить. Он заходил через Донецкую область в штурмовом отряде, уже не с БАРСами. Я ему говорила: «Сына, ты понимаешь, что может два раза не повести?», Денис улыбался и отвечал: «Мама, я везунчик, я фартовый».

Последнее фото Дениса с родителями. Перрон, день отправки на СВО фото: предоставлено мамой

За несколько дней до его гибели (30 марта) я ему писала сообщения: «Сыночка, мне такие сны плохие снятся. И предчувствие плохое. У вас там жарко, береги себя?» А он в ответ сожалел, что на задачи не всегда берут.

В ночь на 30 марта мне снилось что-то ужасное, плохое. И сын снился. В каком-то театре…

30 утром я ему написала, но он мне не отвечал. У них не всегда интернет был, я знала это. Но в душе было прям неспокойно. 31 писала – тишина. 1 апреля была очередная попытка выйти на связь, но глухо… После моего отправленного сообщения почти сразу раздался звонок. Номер незнакомый, но трубку я взяла. Вдруг Денис. Голос в трубке сказал: «Ваш сын… получил травмы несовместимые с жизнью…». Я была на работе, клиентка зашла. А я на полу сижу… Все в тумане, плывет. Вдох не могу сделать.

Она спрашивает, что случилось? Через пару минут я ответила. Сын погиб… А она говорит, что это могут наврать.

Несколько дней мы думали, что это розыгрыш. Я надеялась, молилась. Потом вспомнила, что Денис звонил мне с чужого номера, сослуживец. Он подтвердил. А в официальных сводках еще долго не было, появилось сообщение только через неделю.

Я утром проснулась 10 апреля и сразу мужу сказала, что сегодня нам позвонят и скажут официально. Я сон видела, что позвонят сегодня. Так и случилось.

Фото: соцсети

ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

- У моего Дениса был шанс выжить. Но он не смог остаться в стороне. Сын с еще одним сослуживцем, его тоже зовут Денис, отправились за телами их бойцов. Они погибли незадолго до этого в бою, сынок звонил, рассказывал, мы вместе плакали. Противник заминировал трупы погибших российских солдат, и растяжки еще поставил там… Они до сих пор их забрать не могут, они там уже больше месяца лежат, со снарядами в телах…

Фото: соцсети

Мой Тайга и Денис шли туда, где остались два погибших бойца. Сослуживец подорвался первым на растяжке. Смерть была мгновенной, шансов выжить у него не было. Мой сын забрал его тело, думаю, что он надеялся его спасти, и потащил к своим. Напоролся на растяжку… Он еще жив был, когда его вытащили. Но не смогли спасти.

Моего Дениса «Тайгу» наградили Орденом Мужества посмертно. У него был выбор, он мог отступить, спастись. Но он потащил тело сослуживца, чтобы родные могли с ним попрощаться. Чтобы враг не издевался над погибшим. Их обоих похоронили в один день – мы сына в Красноярске, а второго Дениса в Новосибирске. Мы общаемся с его мамой, поддерживаем друг друга. Если бы Динька его не забрал, его бы до сих пор не вытащили бы. Он растяжку ту собой разминировал, - рассказывает мама Светлана.

Фото: соцсети

Тем парнем, тело которого Денис «Тайга» вытащил ценой своей жизни, оказался журналист Денис Семенов из Санкт-Петербурга. Он пробыл в зоне действия СВО всего 3 месяца. Попал туда он по зову сердца – перед Новым 2023 годом Семенов повез на Донбасс гуманитарную помощь и договорился сыграть солдатам на гитаре. После общения с бойцами журналист понял, что его место теперь в их рядах.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Комсомольской правде-Красноярск», удалось связаться с несколькими спасенными и просто сослуживцами Дениса «Тайги».

Александр, командир штурмового взвода спецназа «Ахмат»:

- Тайга был одним из тех, кто меня спас. Мы тогда пришли на помощь БАРСу. Во время боя за моей спиной разорвалась мина. Мои бойцы не могли ко мне подойти, я был слишком далеко. Я упал, получил несколько тяжелых ранений. Текла кровь, перебинтовал себя. Подумал, что это конец. Я уже готовился к тому, что будет нужно пожертвовать собой, в плен я бы не сдался. Отстреливался, рядом лежала граната, в голове мысль, что не сдержал слово, данное дочери – вернуться живым. Отсчитываю последние минуты, и тут понимаю, что ко мне кто-то ползет. Смотрю – «Тайга» (позывной – прим.ред.). Добрался до меня, улыбнулся, пристегнул меня за карабин к себе, и потащил. Перебитого, тяжеленного – чтобы вы понимали, мой вес 60 килограммов, сверху еще обмундирование штурмовика килограмм 80, оружие. А парнишка щупленький, но упертый. Смог меня выдернуть, оттащить. Всю «дорогу», а это около 200 метров, тащил меня, подбадривал. Вокруг пули свистят, перестрелка, а он улыбается и тянет. «Вытащу, прорвемся!». Благодаря ему я жив… Когда он ко мне приполз, я подумал, что передо мной настоящий мужчина. Я ему в глаза заглянул, молоденький мальчишка. Но он четко понимал, на что он пошел и ради чего. Медиком, как считаю, еще сложнее быть, чем штурмовиком. Медик должен втаскивать бойцов, должен умудряться работать еще больше, чем бойцы.

Фото: соцсети

Когда я узнал о его гибели, для меня это было личной потерей близкого человека. Я ему обязан жизнью. Сейчас я отошел от ранения, опять собираюсь в командировку. И знаете, за Тайгу у меня есть должок. И я его отдам. Он не умер. Он шагнул в вечность.

Я сам не один раз вытаскивал своих братьев, тащить на себе бойца под плотным огнем, в полном обмундировании – это нечеловеческий труд. Он настоящий герой. Тайга не отступил назад, это достойно уважения.

Фото: соцсети

Денис Мясников, боевой товарищ:

- Добрый и отзывчивый парень он был. Другом мне стал. Ничего не боялся. Делал своё дело и не обращал внимания. А самое главное - он умел всех расшевелить, когда кому-то становилось грустно. Столько огромной, весёлой, счастливой энергии я ни в ком не видал. Для меня было честью служить с таким бойцом на передовой. Я и мои боевые товарищи его никогда не забудут. Он будет жить в наших душах и сердцах.

Фото: соцсети

Евгений, доброволец:

- Тайга бесстрашно нырял в самое пекло. Играючи, будто смерти нет. Меня накрыло волной от мины, сильно контузило. Он нес меня до наших под обстрелом, останавливался обработать раны, а когда я отключался, бил по лицу и кричал «Не смей мне тут умирать, ты должен жить, борись!». Я слышал это как сквозь воду, и шел на его голос. Его маме низкий поклон, а за Тайгу мы отомстим.

Фото: соцсети

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