Эротическая видеосъемка заведующей красноярского садика заинтересовала прокуратуру

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Эротическая видеосъемка заведующей красноярского детсада заинтересовала прокуратуру. В ведомстве заявили, после публикаций в СМИ начали проверку. По данным прокуратуры, заведующая учреждением для дошколят сейчас в отпуске.

Напомним, видеосъемка заведующей детским садом в Зеленой роще попала в сеть накануне. И многих откровенные кадры возмутили. «Работает в детском саду и такое выкладывает», типичный комментарий в социальных сетях.

Однако как выяснила «КП-Красноярск», претензии есть не только к пикантным снимкам, но и к работе. Часть родителей жалуются на поборы и текучку кадров в садике. Винят в этом заведующую. Впрочем, есть и те, кто уверяет, что все в садике хорошо, а травлю организовала небольшая группа «активистов».

Проверять все факты будет теперь прокуратура. В ведомстве оценят, как в садике соблюдаются права работников и требования бюджетного законодательства.

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Эротические кадры с заведующей красноярским детским садом Анастасией К. облетели весь интернет. Знаменитой она стала за один вечер, но всеобщее внимание приковала не столько фигура девушки, сколько её работа. Она уже три года трудится руководителем в дошкольном учреждении, и за откровенные видео ей прилетело уже со всех сторон. (Подробнее)