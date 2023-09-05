«Очень плохая заведующая»: родители ополчились на руководительницу красноярского детсада за эротику в соцсетях и плохую работу

Корреспонденты КП-Красноярск побывали в детском саду и поговорили с родителями Фото: Мария ЛЕНЦ

Эротические кадры с заведующей красноярским детским садом Анастасией К. облетели весь интернет. Знаменитой она стала за один вечер, но всеобщее внимание приковала не столько фигура девушки, сколько её работа. Она уже три года трудится руководителем в дошкольном учреждении, и за откровенные видео ей прилетело уже со всех сторон.

Пока в сети спорят, допустимо ли так оголяться на камеру сотруднице детского сада, у родителей воспитанников немного другие вопросы к руководству.

Те самые кадры, разлетевшиеся по соцсетям Фото: Mash

В беседе с «КП-Красноярск», некоторые мамы отмечают, что у дошколят часто меняются воспитатели, взрослым приходиться скидываться на всё подряд из своего кошелька, припоминают даже дорогой «Мерседес», на котором катается заведующая. Другие уверены, очерняет директора лишь небольшая группа «вечно недовольных».

От канцелярии до ремонта детской площадки

Первое что вызывает вопросы – это, как выражаются родители, поборы. Уверяют, что отдают по тысяче рублей каждый месяц, да ещё и летом на нужды садика отстегивают, когда дети уже не ходят туда. По словам родителей, скидываться приходиться на всё подряд: от мелкой канцелярии до ремонта детской площадки.

- Я вообще не понимаю, почему мы должны это все закупать. Для этого у каждого садика есть бюджет. Канцелярию купите, потом мы чего-то красили, цветы сажали, игрушки всякие приобретали. Много чего родительский комитет покупал, - говорит Кристина.

Между собой родители переговариваются и о дорогом «Мерседесе», на котором заведующая приезжает в садик. Но со сборами на шторы и канцелярию, «богатство» Анастасии они не связывают. Да и некоторые считают, что траты на детей оправданы.

- Детям альбомы, на площадку игрушки, у нас они все ломают, мы только закупили лопатки зимой, а они раз и разломали и естественно мы ещё раз всё купили, а лично заведующей мы ничего не собирали, - рассказала Ольга.

Анастасия К. Фото: соцсети

Много воспитателей уволилось

Ещё одна проблема – текучка. Воспитатели приходят и уходят. И в этом родители тоже винят заведующую. Якобы она настроила против себя большую часть коллектива.

- Много воспитателей уже уволилось. Хороших воспитателей, которые работали много лет. Когда мы были в яслях, уволился воспитатель и сейчас с нашей группы тоже уволился воспитатель, - отметила Ирина.

Выдуманные проблемы

Анастасия работает в детском саду в Зелёной роще уже три года. И отзывы на её руководство есть не только отрицательные. «Да, деньги собираем, но где такого нет, а текучка – просто вымысел», - отметила одна из мам.

- У нас в саду ничего не изменилось после её прихода. Дети как были сыты, одеты и под присмотром, так все и осталось. Проблем с текучкой воспитателей, как многие говорят – нет. Поборы… Ну, как и везде. Канцелярия, гигиена, многое инициатива самих родителей – обновить, покрасить, купить что-то новое. Никто не заставляет, ремонт за счет сада тоже ведется и активно. С родителями она тоже в большинстве нормально общается, несколько раз у нее по личным вопросам была – проблем не возникло, - рассказала Людмила.

Небольшая группа активистов

Часть родителей уверены,что травлю заведующей устроила небольшая группа активистов. Во всех садиках и школах есть такие.

- Есть у нас в саду «активистки», которым все должно только государство, вот с ними она ругалась пару раз. Но у них запросы космические типа «давайте обновим все-все-все игрушки в группе, купим новую мебель, а то здесь скрипит, тут покрытие потрескалось». А то, что это можно просто отремонтировать, так это не то, - рассказала Людмила.

Многие из тех, кто водит детей в садик, ещё пару дней назад про эротические кадры и не слышали. Страница в социальных сетях у заведующей закрытая. Теперь откровенные кадры обсуждают все, но далеко не все осуждают.

- Если она это делает после работы и это никак не мешает взаимоотношению с детьми, то и ради Бога. Пускай занимается, чем хочет, - рассказала Ольга.

- Это её личная жизнь, на работе главное, что она работает, а что она делает дома не столь важно, если это не что-то незаконное, - рассказала Мария.

Тех, кто резко осудил интимные снимки заведующей, среди опрошенных «КП-Красноярск» родителей не нашлось. Откровения люди оценили сдержано.

- Если человек хочет такой жизнью жить, то страница должна быть закрытая, - отметила Ирина.

Мнение юриста

Однозначны в оценках только юристы. Того, кто слил в сеть фотографии Анастасии К. могут быть привлечь к уголовной ответственности.

- Если женщина не давала разрешение на распространение фото и видео, то появление подобных кадров в сети попадает под действие статьи 137 УК РФ - нарушение неприкосновенности частной жизни. Тут максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Она может обратиться в Следственный комитет с заявлением, будет проведена проверка, а по её результатам может быть заведено уголовное дело. Также если на кадрах видны половые органы, то человек «сливший» фото и видео еще может быть привлечен за распространение порнографических материалов. До 6 лет лишения свободы, - рассказал юрист

Редакция «КП-Красноярск» также запросила комментарий в управлении образования.