Фото: Мария ЛЕНЦ
Пять специальных площадок для выгула собак появятся в Красноярске до конца года. Сейчас в городе 23 подобных места. Узнать, где они находятся можно в Telegram-боте «ЛапаИсследователь». Его создал ЦУР совместно с мэрией. Рассказываем, где можно гулять с собакой в Красноярске 2023.
По федеральному закону, такие места должны быть в каждом городе. Сейчас в Красноярске 23 подобных площадки. Как правило, они огорожены забором, а с питомца там можно снять намордник и отпустить его с поводка.
Площадки есть по следующим адресам:
- парки «Солнечная поляна», «Гвардейский», «Покровский», «Октябрьский», «Сибсталь»;
- Скверы «ДК Автомобилистов», «Фестивальный», «Серебряный», «Паниковка», а также имени Юдина и на улице Полтавской.
Есть площадки и рядом с жилыми домами:
- Алексеева 21 и 49; Авиаторов, 47; Партизана Железняка, 21Д; Киренского, 8Б; Лесопарковая, 15; Вильского 26; Норильская, 16Ж и Мичурина, 24;
- Набережная «Зеленый берег», остров Отдыха и остров Татышев;
В «Татышев-парке» гулять без ограничений можно, но не по всей территории. Площадка есть на восточной стороне острова в районе протоки. В остальной части парка питомец должен быть на поводке и в наморднике.
Новые площадки для выгула будут в следующих местах:
- сквер «Казачий»;
- сквер им. Чернышевского;
- Мичурина, 2Ж;
- Медицинский переулок, 35;
- Сергея Лазо, 20.
В июле глава города Владислав Логинов подписал постановление, в котором чётко обозначены места, куда с домашним любимцем прийти не получиться.
- детские и спортивные площадки;
- скверы и парки, где нет специальных мест для выгула;
- школы, больницы, поликлиники, спортивные и культурные объекты.
- кладбища;
- точки общепита;
- массовые городских мероприятиях.
Гулять можно везде, где нет запрета, но именно гулять. Активные игры, свободный бег и дрессировку надо оставить для специальной площадки. А за питомцем, например, на набережной надо убирать. На пустырях, во дворах и за домом ходить с собакой также можно.
Для этого надо обратиться в свою управляющую компанию. Там должны помочь найти участок и обустроить его. При условии, что другие жильцы дома одобрят такую площадку.