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Пять специальных площадок для выгула собак появятся в Красноярске до конца года. Сейчас в городе 23 подобных места. Узнать, где они находятся можно в Telegram-боте «ЛапаИсследователь». Его создал ЦУР совместно с мэрией. Рассказываем, где можно гулять с собакой в Красноярске 2023.

Специально оборудованные площадки для выгула собак в Красноярске 2023

По федеральному закону, такие места должны быть в каждом городе. Сейчас в Красноярске 23 подобных площадки. Как правило, они огорожены забором, а с питомца там можно снять намордник и отпустить его с поводка.

Площадки есть по следующим адресам:

- парки «Солнечная поляна», «Гвардейский», «Покровский», «Октябрьский», «Сибсталь»;

- Скверы «ДК Автомобилистов», «Фестивальный», «Серебряный», «Паниковка», а также имени Юдина и на улице Полтавской.

Есть площадки и рядом с жилыми домами:

- Алексеева 21 и 49; Авиаторов, 47; Партизана Железняка, 21Д; Киренского, 8Б; Лесопарковая, 15; Вильского 26; Норильская, 16Ж и Мичурина, 24;

- Набережная «Зеленый берег», остров Отдыха и остров Татышев;

В «Татышев-парке» гулять без ограничений можно, но не по всей территории. Площадка есть на восточной стороне острова в районе протоки. В остальной части парка питомец должен быть на поводке и в наморднике.

Новые площадки для выгула будут в следующих местах:

- сквер «Казачий»;

- сквер им. Чернышевского;

- Мичурина, 2Ж;

- Медицинский переулок, 35;

- Сергея Лазо, 20.

Где нельзя гулять с собакой в Красноярске 2023

В июле глава города Владислав Логинов подписал постановление, в котором чётко обозначены места, куда с домашним любимцем прийти не получиться.

- детские и спортивные площадки;

- скверы и парки, где нет специальных мест для выгула;

- школы, больницы, поликлиники, спортивные и культурные объекты.

- кладбища;

- точки общепита;

- массовые городских мероприятиях.

Места, кроме специальных площадок, где можно гулять с собакой в Красноярске 2023

Гулять можно везде, где нет запрета, но именно гулять. Активные игры, свободный бег и дрессировку надо оставить для специальной площадки. А за питомцем, например, на набережной надо убирать. На пустырях, во дворах и за домом ходить с собакой также можно.

Как обустроить специальную площадку для выгула собак в Красноярске 2023

Для этого надо обратиться в свою управляющую компанию. Там должны помочь найти участок и обустроить его. При условии, что другие жильцы дома одобрят такую площадку.