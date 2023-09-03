В Красноярске появился чат-бот для поиска собачьих площадок Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как в Красноярске вступил в силу новый порядок выгула собак, у многих жителей города возникла проблема: где теперь гулять с домашними питомцами? В администрации рассказали, что заработал телеграм-бот «ЛапаИсследователь». Его запустил Центр управления регионом края совместно с мэрией.

Назначение чата – помочь найти ближайшую площадку для игры или дрессировки собаки. И не только это – здесь же красноярские любители собак могут поделиться мнением, где они хотят видеть новые площадки. В том числе им подскажут, как организовать их во дворах.

Добавим, что не так давно вышло постановление администрации Красноярске, где утверждены места с запретом выгула домашних питомцев.