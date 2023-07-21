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НовостиОбщество21 июля 2023 3:36

Власти Красноярска утвердили места для выгула собак

Там, где «нельзя», оказалось больше, чем где «можно»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Власти Красноярска утвердили места для выгула собак

Власти Красноярска утвердили места для выгула собак

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска утвердили места для выгула домашних собак. Соответствующий документ подписал глава города Владислав Логинов. В нем перечислены места, куда выходить с питомцами нельзя.

Это, в первую очередь, детские и спортивные площадки. А также скверы, парки, набережные и вообще места массового отдыха. За исключением тех, где есть специально обустроенные площадки для них. А также территории медицинских, образовательных и культурных учреждений. Территории кладбищ и мемориальные зоны. Территории организации общепита. И места, где проходят массовые мероприятия (за исключением, если это мероприятия с домашними животными).

Официально разрешенных площадок для выгула в городе всего 13. И находятся они в скверах и парках Серебряный, Фестивальный, Юдина, Паниковка, Кировский, Солнечная поляка, на острове Отдыха и острове Татышев и др.

Исходя из этих списков можем предположить, что у владельцев будет много вопросов.