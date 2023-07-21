Власти Красноярска утвердили места для выгула собак Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска утвердили места для выгула домашних собак. Соответствующий документ подписал глава города Владислав Логинов. В нем перечислены места, куда выходить с питомцами нельзя.

Это, в первую очередь, детские и спортивные площадки. А также скверы, парки, набережные и вообще места массового отдыха. За исключением тех, где есть специально обустроенные площадки для них. А также территории медицинских, образовательных и культурных учреждений. Территории кладбищ и мемориальные зоны. Территории организации общепита. И места, где проходят массовые мероприятия (за исключением, если это мероприятия с домашними животными).

Официально разрешенных площадок для выгула в городе всего 13. И находятся они в скверах и парках Серебряный, Фестивальный, Юдина, Паниковка, Кировский, Солнечная поляка, на острове Отдыха и острове Татышев и др.

Исходя из этих списков можем предположить, что у владельцев будет много вопросов.