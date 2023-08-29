Когда грибы выше деревьев: какие грибы и ягоды собирают в зоне вечной мерзлоты

Северяне каждый год массово отправляются в тундру на "тихую охоту" и делятся в соцсетях своими впечатляющими "трофеями". Фото: тг-канал zhitvnorilske

За Полярным кругом в разгаре «тихая охота». Тысячи жителей Норильска устремляются за грибами и ягодами в тундру и потом делятся в сети своими «трофеями» на зависть обитателям более южных широт.

Даже не верится, что подберезовики с шляпками размером с тарелку «добыты» в окрестностях самого северного города мира с населением более 150 тысяч человек. Но огромные грибы на Севере – не такая уж редкость! Как и желанная для многих северная ягода, которую здесь собирают ведрами – морошка, черника, голубика и брусника. Благо, ездить за этими дарами тундры далеко не приходится: они встречаются прямо за городом.

Щедрые дары тундры. Фото: тг-канал zhitvnorilske

Говорят, что этот год выдался особенно урожайным на дикоросы. Видимо, настолько, что в Норильске в этом году решили провести первый чемпионат по сбору грибов и ягод – «Тундра-хит». В первой номинации, «Ягодный хит», выберут победителя, набравшего больше всего ягод. А в другой, «Грибной хит» победит тот, кому повезет найти самый большой и тяжелый по весу гриб. И что-то подсказывает, что «чемпион» будет весить намного больше килограмма. Кстати, съедобные грибы Таймыра – это не какие-то «экзоты», а хорошо знакомые большинству из нас. Говорят, что здесь встречаются даже белые, но крайне редко. Чаще всего в лукошке оказываются подберезовики, подосиновики, опята и сыроежки, которые называют таймырскими самоцветами.

В тундру ходят не только за ягодами. Фото: тг-канал zhitvnorilske

Участвовать в чемпионате грибников и ягодников можно и в одиночку, но приветствуется – всей семьей. Ведь за дарами тундры обычно отправляются сообща, вместе с родственниками от мала до велика. Взвешивать грибы и ягоды претендентов на победу и выбирать чемпионов будут 9 сентября прилюдно, на городской площади. Это еще и отличный способ похвастаться трофеями не в соцсетях, а «оффлайн» и поделиться с горожанами грибными местами и любимыми способами консервирования дикоросов.

Норильчане ведрами собирают северную ягоду морошку, чернику, голубику и бруснику. Она растет буквально за городом. Фото: тг-канал zhitvnorilske

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